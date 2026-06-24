La Svizzera centra la vittoria contro il Canada per 2-1 e conserva il primo posto nel girone B garantendosi il sedicesimo di finale ancora a Vancouver. Partita sbloccata nella ripresa con le reti di Vargas e di Manzambi, giunto al terzo gol dopo la doppietta alla Bosnia, e protagonista anche dell'assist per la prima rete. Canada incapace di creare pericoli dalle parti di Kobel fino all'ingresso di Promise David che in spaccata trova il gol del 2-1 su assist di Buchanan.
MONDIALI: NEWS LIVE - BOSNIA-QATAR 3-1
- La prima vera palla gol è degli svizzeri. Geniale pallone in profondità di Rodriguez per Embolo che a tu per tu con Crepeau si fa respingere il tiro. Sulla ribattuta arriva Manzambi a calciare con forza ma stavolta la respinta è di Cornelius
- Nella seconda parte del primo tempo il Canada riesce ad uscire dalla pressione svizzera senza però creare grandi pericoli a Kobel. Male David, annullato dagli avversari, ci prova Larin, fermato una volta in fuorigioco davanti al portiere e poi con un tentativo debole e facilmente parato
- Il secondo tempo inizia come...il primo. Svizzera subito avanti ma stavolta con maggiore efficacia. Arriva il vantaggio propiziato da un affondo sulla destra di Manzambi che pesca dalla parte opposta dell'area Vargas. Destro che batte Crepeau
- Prima l'assist poi il gol del raddoppio per il classe 2005 del Friburgo che piega le mani a Crepeau con il destro su assist di Embolo. Per Manzambi, dopo la doppietta alla Bosnia arriva il terzo gol al Mondiale
- Il Canada prova a riaprire la partita e lo fa trovando il gol che dimezza le distanze con David. Non Jonhatan però ma il neo entrato Promise che in allungo trova il pallone messo in mezzo all'area da Buchanan dopo un controllo volante da applausi
- Un'altra prestazione sugli scudi per Manzambi che come si vede nella Heat Map offre il suo contributo in tutte le zone del campo per Yakin e i suoi
- Questo il verdetto del gruppo B. La Svizzera chiude in testa con 7 punti e resterà in Canada per affrontare una terza sempre a Vancouver. Il Canada invece è costretto a spostarsi e giocherà contro la seconda del Gruppo A a Los Angeles. Bosnia terza e con buone chance di qualificazione come ripescata dove rischia Germanie o Usa