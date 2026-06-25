Ecuador-Germania 2-1, le pagelle del match: solo due sufficienze tra i tedeschi
Sconfitta inaspettata ma indolore per la Germania, che dopo essere andata in vantaggio con Sané, si è fatta rimontare dall'Ecuador con Angulo e Plata. Nonostante questo, la squadra di Nagelsmann chiude comunque il girone al primo posto davanti alla Costa d'Avorio, ma l'Ecuador con 4 punti accede ai sedicesimi essendo tra le migliori terze e torna alla fase finale dopo 20 anni. Da Plata migliore in campo fino agli unici due 6 tedeschi: le pagelle di Gianluigi Bagnulo
ECUADOR-GERMANIA 2-1: CRONACA - CLASSIFICHE
- NEUR voto 5
- KIMMICH voto 5,5
- TAH voto 5
- RUDIGER voto 5,5
- RAUM voto 5
- NMECHA voto 5
- PAVLOVIC voto 5,5
- SANE' voto 6
- MUSIALA voto 5
- WIRTZ voto 6
- HAVERTZ voto 5
- 46' STILLER voto 5
- 60' UNDAV voto 5,5
- 60' THIAW voto SV
- 64' BEIER voto SV
- 73' GROSS voto SV
- GALINDEZ voto 6
- FRANCO voto 6
- ORDONEZ voto 7
- PACHO voto 7
- HINCAPIE voto 6
- YEBOAH voto 6
- M. CAICEDO voto 7
- VITE voto 7
- ANGULO voto 7
- PLATA voto 7,5
- VALENCIA voto 5,5
- 64' RODRIGUEZ voto 6,5
- 64' PRECIADO voto 6
- 71' ESTUPINAN voto 6
- 85' J. CAICEDO voto SV
- 85' TORRES voto SV