 Ecuador Germania 2 1, le pagelle della partita del girone E | Sky Sport
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Ecuador-Germania 2-1, le pagelle del match: solo due sufficienze tra i tedeschi

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©IPA/Fotogramma

Sconfitta inaspettata ma indolore per la Germania, che dopo essere andata in vantaggio con Sané, si è fatta rimontare dall'Ecuador con Angulo e Plata. Nonostante questo, la squadra di Nagelsmann chiude comunque il girone al primo posto davanti alla Costa d'Avorio, ma l'Ecuador con 4 punti accede ai sedicesimi essendo tra le migliori terze e torna alla fase finale dopo 20 anni. Da Plata migliore in campo fino agli unici due 6 tedeschi: le pagelle di Gianluigi Bagnulo

ECUADOR-GERMANIA 2-1: CRONACA - CLASSIFICHE

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