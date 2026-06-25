Ecuador-Germania, le probabili formazioni della partita del girone E
La Germania, già qualificata ai sedicesimi, sfida l'Ecuador per confermare il primo posto nel gruppo E. Turnover per Nagelsmann, Undav alla prima da titolare in attacco. L'Ecuador, ancora a caccia del primo gol al Mondiale, con la solita coppia Plata-Valencia davanti
- Portiere: BAUMANN
- Terzino destro: ANTON
- Difensore centrale: TAH
- Difensore centrale: RUDIGER
- Terzino sinistro: RAUM
- Centrocampista centrale: GORETZKA
- Centrocampista centrale: STILLER
- Ala destra: LEWELING
- Trequartista: AMIRI
- Ala sinistra: BEIER
- Punta centrale: UNDAV
- Nagelsmann con il turnover: davanti c'è Undav, alla prima da titolare
- Cambiano anche gli esterni in difesa, a destra c'è Anton, a sinistra Raum
- Il tridente dietro la punta sarà composto da Leweling, Amiri e Beier
- In difesa Ordonez-Pacho-Hincapie
- Ancora titolare Estupinan sulla fascia sinistra
- In attacco la solita coppia Plata-Valencia