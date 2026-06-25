 Ecuador-Germania, le probabili formazioni della partita del girone E: chance per Undav dal 1' | Sky Sport
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Ecuador-Germania, le probabili formazioni della partita del girone E

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La Germania, già qualificata ai sedicesimi, sfida l'Ecuador per confermare il primo posto nel gruppo E. Turnover per Nagelsmann, Undav alla prima da titolare in attacco. L'Ecuador, ancora a caccia del primo gol al Mondiale, con la solita coppia Plata-Valencia davanti

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