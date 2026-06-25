Continua la terza giornata dei Mondiali con altre sei partite in programma tra stasera e stanotte alle 22 aprono Curacao-Costa D'Avorio ed Ecuador-Germania per il gruppo E, a seguire il gruppo F all'una italiana con Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti che giocheranno contro la Turchia di Montella e Paraguay-Australia (gruppo D). Di seguito le probabili formazioni

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