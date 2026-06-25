Mondiali 2026, le probabili formazioni: tocca a Germania, Olanda e Stati Uniti. Le news
Continua la terza giornata dei Mondiali con altre sei partite in programma tra stasera e stanotte alle 22 aprono Curacao-Costa D'Avorio ed Ecuador-Germania per il gruppo E, a seguire il gruppo F all'una italiana con Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti che giocheranno contro la Turchia di Montella e Paraguay-Australia (gruppo D). Di seguito le probabili formazioni
- GRUPPO E: CURACAO-COSTA D'AVORIO, giovedì 25 giugno ore 22:00
- GRUPPO E: ECUADOR-GERMANIA, giovedì 25 giugno ore 22:00
- GRUPPO F: GIAPPONE-SVEZIA, venerdì 26 giugno ore 01:00
- GRUPPO F: TUNISIA-OLANDA, venerdì 26 giugno ore 01:00
- GRUPPO D: TURCHIA-STATI UNITI, venerdì 26 giugno ore 04:00
- GRUPPO D: PARAGUAY-AUSTRALIA, venerdì 26 giugno ore 04:00
- CURACAO (5-4-1): Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna; Locadia. Ct. Advocaat
- COSTA D'AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangare, Kessie, Inao Oulai; Diallo, Bonny, Diomande. Ct. Fae
- ECUADOR (3-5-2): Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Franco, Caicedo, Vite, Estupinan; Plata, Valencia. Ct. Beccacece
- GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Anton, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Leweling, Amiri, Beier; Undav. Ct. Nagelsmann
- GIAPPONE (3-4-3): Suzuki; Tomiyasu, Itakura, Ito; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Ito, Kamada, Ueda. Ct. Moriyasu
- SVEZIA (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Elanga, Bergvall, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Gyokeres, Isak. Ct. Potter
- TUNISIA (4-3-3): Dahmen; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Skhiri; Slimane, Hannibal; Chaouat, Saad, Mastouri. Ct. Renard
- OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Brobbey, Gakpo. Ct. Koeman
- TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Demiral, Kabak, Kadioglu; Ozcan, Calhanoglu; Akgun, Guler, Yildiz; Gul. Ct. Montella
- STATI UNITI (4-2-3-1): Freese; Scally, McKenzie, Trusty, Arfsten; Roldan, Berhalter; Weah, Reyna, Zendejas; Pepi. Ct. Pochettino
- PARAGUAY (4-4-2): Gill; Caceres, G Gomez, Alderete, Alonso; Velazquez, Cubas, D Gomez, Galarza; Pitta, Enciso. Ct. Alfaro
- AUSTRALIA (3-4-3): Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Volpato, Toure, Irankunda. Ct. Popovic