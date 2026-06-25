Repubblica Ceca-Messico 0-3 ai Mondiali 2026: risultato, gol e classifica
Tris del Messico contro la Repubblica Ceca. Dopo lo 0-0 del primo tempo, Chavez porta in vantaggio i messicani al 55'. Raddoppio di Quinones al 61', tris di Fidalgo al 94'. Ovazione per l'ingresso in campo al 77' di Ochoa, storico portiere che compirà 41 anni a luglio. Per lui è il sesto mondiale (record come Messi e Ronaldo). Il Messico si qualifica ai sedicesimi vincendo il proprio gruppo a punteggio pieno (nove punti) con 6 gol segnati e zero subiti. Eliminata la Repubblica Ceca