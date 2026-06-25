 Repubblica Ceca-Messico 0-3 ai Mondiali 2026: risultato, gol e classifica | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Repubblica Ceca-Messico 0-3 ai Mondiali 2026: risultato, gol e classifica

Mondiali fotogallery
0 foto

Tris del Messico contro la Repubblica Ceca. Dopo lo 0-0 del primo tempo, Chavez porta in vantaggio i messicani al 55'. Raddoppio di Quinones al 61', tris di Fidalgo al 94'. Ovazione per l'ingresso in campo al 77' di Ochoa, storico portiere che compirà 41 anni a luglio. Per lui è il sesto mondiale (record come Messi e Ronaldo). Il Messico si qualifica ai sedicesimi vincendo il proprio gruppo a punteggio pieno (nove punti) con 6 gol segnati e zero subiti. Eliminata la Repubblica Ceca

IL TABELLONE

ALTRE FOTOGALLERY

Brillano Vinicius e Rayan: le pagelle

Mondiali

Scatenato Vinicius con due gol e un terzo annullato dal Var: è lui il trascinatore del Brasile...

13 foto

La classifica marcatori dei Mondiali

Mondiali

Con i due gol all'Austria Lionel Messi si conferma leader della classifica marcatori di questo...

106 foto

Le classifiche di tutti i gironi dei Mondiali

Mondiali

Il Gruppo B è finito e ha dato le sue sentenze: Svizzera e Canada ai sedicesimi con Akanji e...

16 foto

Tabellone Mondiali: Svizzera e Brasile prime

Mondiali

Si sono chiusi i gironi B e C, vinti rispettivamente da Svizzera e Brasile. Per la Seleçao c’è...

9 foto

Mondiali, tutti gli MVP delle partite

Mondiali

I migliori giocatori in campo in ogni partita dei Mondiali 2026: qui tutti gli Mvp, gara per...

12 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Mondiali, Pulisic recupera per Usa-Turchia

    Mondiali

    Dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi...

    Bellingham, mano sulla bocca ma niente espulsione

    il motivo

    In Inghilterra-Ghana Bellingham si è coperto la bocca parlando con Ayew, gesto che ai Mondiali...

    Rafa Leao segna all'Uzbekistan e torna a surfare

    Mondiali

    Entrato all'82' della sfida contro l'Uzbekistan, Rafa Leao risponde alle polemiche siglando il...