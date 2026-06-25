 Scozia Brasile, le pagelle della partita del girone C | Sky Sport
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Scozia-Brasile, le pagelle della partita del girone C

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Scatenato Vinicius con due gol e un terzo annullato dal Var: è lui il trascinatore del Brasile che batte la Scozia e vince il girone. Molto bene anche Rayan, nella Scozia la difesa è un disastro. Qui i voti a tutti i protagonisti del match

IL RACCONTO DI BRASILE-SCOZIA

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