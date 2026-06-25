Scatenato Vinicius con due gol e un terzo annullato dal Var: è lui il trascinatore del Brasile che batte la Scozia e vince il girone. Molto bene anche Rayan, nella Scozia la difesa è un disastro. Qui i voti a tutti i protagonisti del match
- ALISSON voto 6
- DANILO voto 6
- MARQUINHOS voto 6,5
- GABRIEL voto 6,5
- DOUGLAS SANTOS voto 6,5
- BRUNO GUIMARAES voto 7
- CASEMIRO voto 6
- RAYAN voto 7,5
- PAQUETÁ voto 6
- VINICIUS JR voto 8 (MVP)
- CUNHA voto 7
- Dal 66' FABINHO voto6
- Dal 66' MARTINELLI voto6
- Dal 76' NEYMAR voto 6
- Dall'82' ENDRICK voto sv
- Dall'82' ALEX SANDRO voto sv
- GUNN voto 5,5
- PATTERSON voto 5
- Dall'82' RALSTON voto sv
- MCKENNA voto 4,5
- HENDRY voto 4,5
- ROBERTSON voto 4,5
- Dal 46' TIERNEY voto 6,5
- GANNON-DOAK voto 5
- Dall'82' CHRISTIE voto sv
- MCLEAN voto 5
- FERGUSON voto 5,5
- MCGINN voto 5
- Dal 91' CURTIS voto sv
- MCTOMINAY voto 6
- SHANKLAND voto 4,5
- Dal 91' ADAMS voto sv