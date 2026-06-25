Dopo la vittoria 5-1 contro la Svezia, l'Olanda vuole prendersi i sedicesimi e per farlo dovrà vincere contro la Tunisia che ha perso entrambe le partite. Koeman schiera ancora Malen da esterno con Brobbey al centro e Gakpo a sinistra. Nella Tunisia il tridente Chaouat, Saad, Mastouri
- Portiere: VERBRUGGEN
- Terzino destro: DUMFRIES
- Difensore centrale: VAN DIJK
- Difensore centrale: VAN HECKE
- Terzino sinistro: VAN DE VEN
- Mezzala destra: DE JONG
- Centrocampista centrale: REIJNDERS
- Mezzala sinistra: GRAVENBERCH
- Ala destra: MALEN
- Punta centrale: BROBBEY
- Ala sinistra: GAKPO
- Verso la conferma della formazione che ha battuto la Svezia
- Davanti il tridente Malen-Brobbey-Gakpo
- Ancora una volta schierato esterno l'attaccante della Roma
- A centrocampo Reijnders con De Jong e Gravenberch
- Confermato Dahmen in porta
- Verso la panchina il numero 10 Mejbri
- Attacco con Chaouat-Saad-Mastouri