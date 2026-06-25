Dopo la vittoria 5-1 contro la Svezia, l'Olanda vuole prendersi i sedicesimi e per farlo dovrà vincere contro la Tunisia che ha perso entrambe le partite. Koeman schiera ancora Malen da esterno con Brobbey al centro e Gakpo a sinistra. Nella Tunisia il tridente Chaouat, Saad, Mastouri

MONDIALI, LE PROBABILI FORMAZIONI