La Francia cala il poker contro la Norvegia nell'ultima giornata del girone I. Nessun dubbio sul migliore in campo: è Dembelé, autore di una tripletta in 32 minuti. Bene anche Maignan, che para un rigore, mentre nei norvegesi se la cava quasi solo Schjelderup. Tutti i voti
- SELVIK voto 6
- AURSNES voto 5,5
- FALCHENER voto 5,5
- OSTIGARD voto 5
- BJORKAN voto 5
- BERG voto 6
- THORSTVEDT voto 6,5
- AASGAARD voto 7
- BOBB voto 6
- STRAND LARSEN voto 5
- SCHJELDERUP voto 6,5
- dal 46' PEDERSEN voto 6
- dal 46' THORSBY voto 6
- dal 67' LANGAS voto 6
- dall'83' HAUGE voto sv
- dall'83' NUSA voto sv
- Ct SOLBAKKEN voto 5
- MAIGNAN voto 7,5
- KOUNDÉ voto 5,5
- UPAMECANO voto 6
- LACROIX voto 5,5
- THEO HERNANDEZ voto 5,5
- TCHOUAMÉNI voto 6,5
- KONÉ voto 6
- DEMBÉLÉ voto 8,5 (MVP)
- OLISE voto 6
- DOUÉ voto 6,5
- MBAPPÉ voto 6,5
- dal 65' BARCOLA voto 6
- dal 65' CHERKI voto 6
- dal 76' KONATÉ voto sv
- dall'87' MATETA voto sv
- dall'87' MALO GUSTO voto sv
- Ct Deschamps (in panchina Stephan) voto 6,5