 Norvegia Francia 1-4, le pagelle della partita dei Mondiali 2026 | Sky Sport
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Norvegia-Francia 1-4, le pagelle della partita dei Mondiali

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La Francia cala il poker contro la Norvegia nell'ultima giornata del girone I. Nessun dubbio sul migliore in campo: è Dembelé, autore di una tripletta in 32 minuti. Bene anche Maignan, che para un rigore, mentre nei norvegesi se la cava quasi solo Schjelderup. Tutti i voti

NORVEGIA-FRANCIA 1-4

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