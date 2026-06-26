Si gioca alle 21 al Gillette Stadium la sfida che vale il primato nel gruppo I. Possibile turnover per Solbakken a partire da Haaland, che potrebbe lasciare spazio a Sorloth nel tridente con Nusa e Bobb. Ecco Berg e Pedersen per Odegaard e Ryerson. Assente Deschamps sulla panchina dei Bleus per la scomparsa della madre: Stephan pronto a schierare Doué (e non Barcola) con Olise e Dembélé dietro a Mbappé. Riposo per Rabiot, novità in difesa con Gusto, Lacroix e Theo Hernandez

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