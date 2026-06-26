Norvegia-Francia, le probabili formazioni della partita: Haaland in panchina
Si gioca alle 21 al Gillette Stadium la sfida che vale il primato nel gruppo I. Possibile turnover per Solbakken a partire da Haaland, che potrebbe lasciare spazio a Sorloth nel tridente con Nusa e Bobb. Ecco Berg e Pedersen per Odegaard e Ryerson. Assente Deschamps sulla panchina dei Bleus per la scomparsa della madre: Stephan pronto a schierare Doué (e non Barcola) con Olise e Dembélé dietro a Mbappé. Riposo per Rabiot, novità in difesa con Gusto, Lacroix e Theo Hernandez
- Portiere: NYLAND
- Terzino destro: PEDERSEN
- Difensore centrale: AJER
- Difensore centrale: OSTIGARD
- Terzino sinistro: MOLLER WOLFE
- Mezzala destra: BERG
- Centrocampista centrale: BERGE
- Mezzala sinistra: AURSNES
- Ala destra: BOBB
- Attaccante: SORLOTH
- Ala sinistra: NUSA
- Novità in tutti i reparti per un turnover che strizza l'occhio al prossimo turno. Possibile riposo iniziale per Haaland, sostituito da Sorloth nel tridente con Nusa e Bobb.
- In mezzo rifiata anche capitan Odegaard: c’è Berg al suo posto.
- In difesa si rivedono dal 1’ gli ‘italiani’ Ostigard e Pedersen: panchina per Heggem e Ryerson
- Portiere: MAIGNAN
- Terzino destro: GUSTO
- Difensore centrale: UPAMECANO
- Difensore centrale: LACROIX
- Terzino sinistro: THEO HERNANDEZ
- Centrocampista centrale: TCHOUAMÉNI
- Centrocampista centrale: KONÉ
- Ala destra: DEMBÉLÉ
- Trequartista: OLISE
- Ala sinistra: DOUÉ
- Attaccante: MBAPPÉ
- In panchina non ci sarà Deschamps a causa della scomparsa della madre. Lo sostituisce il vice Stephan.
- Davanti spazio dall’inizio a Doué (e non Barcola) insieme a Olise e Dembélé alle spalle di Mbappé.
- A centrocampo riposa Rabiot: c’è Tchouaméni accanto a Koné.
- La 'rivoluzione' è in difesa con Gusto, Lacroix e Theo Hernandez insieme al confermato Upamecano davanti a Maignan