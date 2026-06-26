Nuova Zelanda-Belgio, le probabili formazioni della partita: Lukaku titolare
Obbligatorio vincere alle ore 5 italiane a Vancouver per i 'Diavoli Rossi' dopo due pareggi. Garcia riparte da Lukaku rifornito dal ritrovato Doku, De Bruyne e Trossard (in vantaggio su Saelemaekers). In mezzo torna Onana, dietro De Winter sostituisce lo squalificato Ngoy. Conferme per Bazeley che cerca l'impresa con capitan Wood insieme allo scatenato Just, Singh e McCowatt
- Si va verso la conferma dell’undici titolare schierato contro Iran (2-2) ed Egitto (1-3). Intoccabile capitan Wood, centravanti rifornito da Just (già 2 gol) e McCowatt insieme al trequartista Singh.
- In mezzo non si cambia con la coppia Stamenic-Bell.
- La vecchia conoscenza italiana è in difesa: c’è l’ex Empoli Cacace a sinistra
- Portiere: COURTOIS
- Terzino destro: MEUNIER
- Difensore centrale: DE WINTER
- Difensore centrale: MECHELE
- Terzino sinistro: DE CUYPER
- Centrocampista centrale: TIELEMANS
- Centrocampista centrale: ONANA
- Ala destra: TROSSARD
- Trequartista: DE BRUYNE
- Ala sinistra: DOKU
- Attaccante: LUKAKU
- Solo due punti raccolti contro Egitto ed Iran e un solo gol segnato. Garcia punta ancora su Lukaku accompagnato sulla trequarti dal ritrovato Doku, De Bruyne e Trossard (in vantaggio su Saelemaekers).
- A centrocampo torna Onana accanto a capitan Tielemans.
- Assente in difesa lo squalificato Ngoy: lo sostituisce il milanista De Winter accanto a Mechele