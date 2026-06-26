 Svezia, allenamenti ai Mondiali in uno stadio demolito. Le foto | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Svezia, gli allenamenti ai Mondiali al Toyota Stadium... in ristrutturazione!

Mondiali fotogallery
9 foto

Allenamento con sorpresa per la Svezia a Frisco, in Texas. Alla vigilia della sfida contro il Giappone, i giocatori di Graham Potter si sono ritrovati a lavorare al Toyota Stadium con uno scenario decisamente insolito... Metallo contorto, detriti e una tribuna parzialmente demolita. Una tempesta, un incidente? Assolutamente no, "solo" lavori programmati di ristrutturazione dello stadio dell'FC Dallas. Di seguito le immagini dell'allenamento più curioso del Mondiale

MONDIALE NEWS LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

La locura di Beccacece: l'abbraccio dopo l'impresa

Mondiali

Per l'Ecuador è stato un giorno storico: la vittoria sulla Germania e la qualificazione ai...

10 foto

Norvegia-Francia e non solo: le probabili di oggi

Mondiali

Tra stasera e la notte si chiudono i gironi I, G e H con gli ultimi verdetti. Si parte alle 21...

13 foto

Mondiali 2026, tabellone e calendario

Mondiali

Gli Usa vincono il gruppo D e sfideranno la Bosnia. L'Olanda chiude il girone F in testa, ai...

9 foto

Mondiali, tutti gli MVP delle partite

Mondiali

I migliori giocatori in campo in ogni partita dei Mondiali 2026: qui tutti gli Mvp, gara per...

12 foto

La classifica marcatori dei Mondiali

Mondiali

Lionel Messi al momento è il leader della classifica marcatori di questo Mondiale con 5 reti,...

121 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Mondiali, come si decidono le 8 migliori terze?

    Mondiali

    Metà dei gironi sono conclusi, l'altra metà è vicina alla sua conclusione e, dunque, manca poco...

    Ecuador, è festa nazionale dopo la vittoria

    Mondiali

    Con 4 punti, l'Ecuador si è assicurato un posto tra le migliori terze classificate e prosegue il...

    Mondiali 2026, il calendario e le partite di oggi

    Mondiali

    Giorno di partite numero sedici per i Mondiali di calcio 2026: sei sono le partite in programma...