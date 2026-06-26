Svezia, gli allenamenti ai Mondiali al Toyota Stadium... in ristrutturazione!
Allenamento con sorpresa per la Svezia a Frisco, in Texas. Alla vigilia della sfida contro il Giappone, i giocatori di Graham Potter si sono ritrovati a lavorare al Toyota Stadium con uno scenario decisamente insolito... Metallo contorto, detriti e una tribuna parzialmente demolita. Una tempesta, un incidente? Assolutamente no, "solo" lavori programmati di ristrutturazione dello stadio dell'FC Dallas. Di seguito le immagini dell'allenamento più curioso del Mondiale
- La Svezia si è preparata alla sfida contro il Giappone (terminata 1-1) in uno stadio il cui colpo d'occhio è decisamente insolito: una parte del Toyota Stadium di Frisco è infatti demolita!
- A prima vista poteva sembrare il passaggio di una tromba d'aria che da quelle parti... In realtà nessun maltempo: si tratta di lavori programmati di ristrutturazione dello stadio dell'FC Dallas.
- Lo scenario ha spiazzato anche i giocatori svedesi. Il centrocampista Besfort Zeneli ha raccontato ad Aftonbladet: "Ho pensato: 'Cos'è successo?'. Per quanto ne sapevo, non c'era stata nessuna tempesta".
- L'FC Dallas ha spiegato che i lavori facevano parte di una demolizione pianificata e controllata all'interno di un cantiere attivo. Nessun esplosivo utilizzato e nessun ferito
- Il progetto di ristrutturazione del Toyota Stadium, iniziato nel 2025 ha come fine prevista il 2028
- Nonostante lo scenario da "day after", i lavori non hanno avuto impatto sul terreno di gioco né sulle strutture utilizzate dalla Svezia durante il Mondiale. Anche perché la Nazionale ha usato lo stadio come base da inizio giugno... L'area interessata dal cantiere era già chiusa al pubblico prima dell'arrivo della nazionale
- Qualcuno l'ha presa sul ridere. Almeno, abbiamo le immagini più curiose dell'allenamento di un Mondiale...