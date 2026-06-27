Le probabili formazioni di Colombia-Portogallo ai Mondiali: sfida James Rodriguez-Ronaldo
Gli "intramontabili" James Rodriguez e Cristiano Ronaldo pronti a guidare le rispettive nazionali nella sfida decisiva per il primo posto nel girone. Alla Colombia basta anche un pari e si affida a Luis Diaz, con il difensore-goleador Munoz (due reti nelle prime due gare del Mondiale) "on fire". Nel Portogallo Joao Felix va verso la conferma
- Portiere: VARGAS
- Terzino destro: MUNOZ
- Difensore centrale: SANCHEZ
- Difensore centrale: LUCUMI
- Terzino sinistro: MOJICA
- Mezzala destra: PUERTA
- Centrocampista centrale: ARIAS
- Mezzala sinistra: LERMA
- Ala destra: JAMES RODRIGUEZ
- Centravanti: L. SUAREZ
- Ala sinistra: LUIS DIAZ
- Si va verso la conferma degli stessi undici che hanno battuto la Repubblica Democratica del Congo
- Sanchez-Lucumi i centrali di difesa con Munoz e Mojica sugli esterni
- In attacco il tridente con Suarez centravanti e ai suoi lati James Rodriguez e Luis Diaz
- Portiere: DIOGO COSTA
- Terzino destro: CANCELO
- Difensore centrale: RUBEN DIAS
- Difensore centrale: RENATO VEIGA
- Terzino sinistro: NUNO MENDES
- Mezzala destra: VITINHA
- Centrocampista centrale: BRUNO FERNANDES
- Mezzala sinistra: JOAO NEVES
- Ala destra: PEDRO NETO
- Centravanti: CRISTIANO RONALDO
- Ala sinistra: JOAO FELIX
- Ronaldo cancella tutti i dubbi dopo la partita con l'Uzbekistan ed è ancora al centro dell'attacco
- Bruno Fernandes pronto a salire sulla linea dei trequartisti con Pedro Neto e Joao Felix, che va verso la conferma
- In difesa dovrebbe rivedersi Renato Veiga accanto a Ruben Dias