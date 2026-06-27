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Nuova Zelanda-Belgio 1-5: gol di De Bruyne, Lukaku e Saelemaekers, doppietta di Trossard

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Nell'ultima giornata del gruppo G il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1 e chiude in testa in virtù della migliore differenza reti rispetto all'Egitto. Partita mai in discussione: Trossard, dopo aver colpito un palo, realizza una doppietta. Il terzo gol porta la firma di De Bruyne, che segna al 66' con un sinistro da fuori area. Lukaku entra all'85' e dopo un minuto realizza di testa la quarta rete. L'ultimo gol è del milanista Saelemaekers

NUOVA ZELANDA-BELGIO 1-5 - CLASSIFICHE - TABELLONE

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