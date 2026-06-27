 Inghilterra Panama, le probabili formazioni della partita dei Mondiali 2026 | Sky Sport
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Inghilterra-Panama, le probabili formazioni della gara dei Mondiali

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Con le partite di questa sera si completa anche il gruppo L, con l’Inghilterra impegnata contro Panama. Senza James infortunato, Tuchel dovrebbe cambiare tre titolari rispetto all’ultima contro il Ghana. Le probabili formazioni di Panama-Inghilterra

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