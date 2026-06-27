Con le partite di questa sera si completa anche il gruppo L, con l’Inghilterra impegnata contro Panama. Senza James infortunato, Tuchel dovrebbe cambiare tre titolari rispetto all’ultima contro il Ghana. Le probabili formazioni di Panama-Inghilterra
- Portiere: PICKFORD
- Terzino destro: SPENCE
- Difensore centrale: GUEHI
- Difensore centrale: KONSA
- Terzino sinistro: O'REILLY
- Centrocampista: MAINOO
- Centrocampista: ANDERSON
- Esterno destro: MADUEKE
- Trequartista: BELLINGHAM
- Esterno sinistro: RASHFORD
- Attaccante: KANE
- Tuchel dovrebbe cambiare tre titolari rispetto all'ultimo match pareggiato con il Ghana
- Il Ct inglese ha perso Reece James per un infortunio al bicipite femorale: al suo posto come terzino destro l'ex genoano Spence, con O’Reilly terzino sinistro
- a centrocampo riposa Rice e dentro Mainoo dal 1'
- davanti dovrebbe partire Rashford al posto di Gordon
- Rispetto al match perso con la Croazia, il Ct Christiansen non dovrebbe cambiare gli undici iniziali
- Difesa a 5 contro gli inglesi, per Panama, con Fajardo unica punta