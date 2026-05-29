L'unico precedente tra Panama e Inghilterra risale alla fase a gironi della Coppa del Mondo 2018, terminato 6-1 per gli inglesi: si tratta della vittoria più larga per la nazionale dei Tre Leoni nella competizione.
Panama-Inghilterra ai Mondiali 2026: risultato e gol in diretta
L'Inghilterra è già certa della qualificazione, ma punta al primato nel gruppo sfidando Panama, già sicuramente out dal Mondiale. Tuchel cambia qualcosa dopo il pari col Ghana: dal 1' Rashford e Saka con Kane. In mezzo Rogers e dietro titolari O'Reilly e Quansah. Si gioca a New York, calcio d'inizio alle 23
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Ricordiamo che le ultime giornate del girone si giocano tutte in contemporanea: alle 23 in campo anche Croazia contro Ghana. SEGUI QUI IL LIVE
La formazione ufficiale dell'Inghilterra
Tuchel cambia qualcosa dopo il pari col Ghana: dal 1' Rashford e Saka con Kane. In mezzo Rogers e dietro titolari O'Reilly e Quansah
La formazione ufficiale di Panama
Tifosi inglesi già pronti a New York
Inghilterra sicuramente qualificata, ma serve il primato
Alla luce dei risultati negli altri gironi - compreso il meccanismo del ripescaggio delle terze - sappiamo che l'Inghilterra è già aritmeticamente qualificata ai sedicesimi. Sì, ma in che posizione? Kane &Co puntano ovviamente al primato
Dove può finire l'Inghilterra?
Chiudere primi, secondi o terzi farebbe tutta la differenza del mondo. E allora: dove potrebbe finire la nazionale inglese dopo gli ultimi novanta minuti?
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• In caso di primato l'Inghilterra finirebbe nel lato destro del tabellone, ai sedicesimi sfiderebbe una terza, con possibile ottavo contro il Messico e possibile quarto col Brasile
• In caso di secondo posto l'Inghilterra finirebbe nel lato sinistro, con sedicesimi contro la seconda del gruppo K (attualmente il Portogallo o, in alternativa, verosimilmente la Colombia) e, agli ottavi, potrebbe essere Spagna
• In caso (remoto) di terzo posto, l'Inghilterra potrebbe finire nel lato destro, in proiezione sempre contro una tra Portogallo e Colombia. Con spauracchio Argentina ai quarti
Mondiali di calcio, accadde oggi: il gol-fantasma di Lampard contro la Germania
Certe volte il copione del calcio sembra scritto veramente dal regista del Truman Show, apposta per stupirci. Siamo sinceri: quante probabilità c’erano che si verificasse un nuovo caso di gol fantasma in un Germania-Inghilterra ai Mondiali, dopo quello di Hurst nella finale del 1966? Questa volta però a godere sono i tedeschi, e l’episodio passa alla storia come “la vendetta di Wembley”
L'unica sconfitta dell'Inghilterra contro una nazionale della CONCACAF nella Coppa del Mondo risale al 1950 contro gli Stati Uniti (0-1); da allora, il bilancio è di tre vittorie e tre pareggi.
Panama ha perso tutte le cinque partite disputate ai Mondiali. Prima del 2026, solo tre nazionali avevano perso le loro prime sei gare nella Coppa del Mondo: Messico, El Salvador e Canada (anche Haiti e Iraq hanno registrato 5 sconfitte su 5 prima della terza giornata del 2026).
L'Inghilterra ha perso la terza partita della fase a gironi in solo una delle ultime 14 partecipazioni alla Coppa del Mondo (8 vittorie, 5 pareggi), ovvero la sconfitta per 0-1 contro il Belgio nel 2018.
Nelle prime due giornate della Coppa del Mondo FIFA 2026, nessuna squadra ha visto meno tiri totali nelle proprie partite rispetto a Panama (32, a pari merito con la Tunisia), con Los Canaleros che hanno effettuato 19 conclusioni e ne hanno subite 13. Prima del 2026, il minor numero di tiri totali (fatti e subiti) registrato dal 1966 in un girone da tre partite era di 44, stabilito dal Marocco nel 2022 (24 fatti, 20 subiti).
Contro il Ghana, l'Inghilterra ha registrato il 78.9% di possesso palla, record per una squadra in una partita senza segnare ai Mondiali da quando il dato è disponibile (dal 1966). Sotto la guida di Thomas Tuchel, l'Inghilterra ha registrato un possesso palla medio di 70.2% in 16 match tra tutte le competizioni.
Panama ha registrato 780 passaggi riusciti nelle due partite dei Mondiali 2026, appena 25 in meno di quelli totalizzati in tutte le tre gare dell'edizione 2018 (805). Inoltre, in sole due partite del 2026, Panama ha già registrato più recuperi offensivi (11 contro 9) e interruzioni alte di sequenze avversarie (24 contro 19) rispetto all'intero torneo del 2018.
Declan Rice ha creato 10 occasioni finora nella Coppa del Mondo 2026, il dato più alto tra tutti i giocatori nelle prime due giornate di questa edizione. Si tratta solo della terza volta che un giocatore inglese crea almeno 10 occasioni in una singola fase a gironi del torneo da quando il dato è disponibile (dal 1966); i due precedenti appartengono entrambi a David Beckham (11 nel 2002 e 16 nel 2006).
Contro il Ghana, Marc Guéhi ha registrato 126 passaggi riusciti, record per un giocatore inglese in un grande torneo internazionale dal 1966 (Coppa del Mondo) e dal 1980 (Europei). Guéhi ha inoltre subito sette falli, diventando il secondo giocatore con almeno 100 passaggi riusciti e 7 falli subiti in una partita dei Mondiali da quando il dato è disponibile (dal 1966), dopo lo spagnolo Isco contro la Russia nel 2018 (129 passaggi riusciti e 9 falli subiti).
Harry Kane ha segnato una tripletta nell'unico precedente tra Inghilterra e Panama ai Mondiali 2018, di cui due reti su rigore. Quella è stata la terza tripletta di un calciatore dell'Inghilterra nella storia della Coppa del Mondo, dopo quelle di Geoff Hurst (contro la Germania Ovest nella finale del 1966) e di Gary Lineker (contro la Polonia nel 1986).