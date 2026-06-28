 Mondiali 2026, la top 11 della fase a gironi: da Messi a Mbappé | Sky Sport
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Mondiali, la top 11 della fase a gironi: da Messi a Mbappé

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Tabellone definito e sedicesimi di finale dei Mondiali che sono pronti a prendere il via. Ma chi sono stati i migliori giocatori della fase a gironi? Questa la top XI scelta da Opta, schierata con un offensivo 4-2-4: la nazionale più rappresentata è... Capo Verde!

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