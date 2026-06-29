Dopo la fine della fase a gironi, 16 squadre sono state eliminate dal Mondiale. Chi sono i giocatori più preziosi che tornano a casa? Ecco la top XI, schierata con un classico 4-3-3. Dati Transfermarkt
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- Squadra: Repubblica Ceca
- Valore di mercato: 18 milioni di euro
- Squadra: Scozia
- Valore di mercato: 16 milioni di euro
- Squadra: Uzbekistan
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Repubblica Ceca
- Valore di mercato: 22 milioni di euro
- Squadra: Uruguay/Turchia
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Uruguay
- Valore di mercato: 90 milioni di euro
- Squadra: Scozia
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Turchia
- Valore di mercato: 90 milioni di euro
- Squadra: Turchia
- Valore di mercato: 18 milioni di euro
- Squadra: Uruguay
- Valore di mercato: 20 milioni di euro
- Squadra: Turchia
- Valore di mercato: 75 milioni di euro
- Marcelo Bielsa (Uruguay)
- Fabio Cannavaro (Uzbekistan)
- Vincenzo Montella (Turchia)