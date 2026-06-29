 Giocatori più preziosi eliminati dai Mondiali 2026 ai gironi: la top 11 | Sky Sport
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I giocatori più preziosi eliminati ai gironi: la top XI

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Dopo la fine della fase a gironi, 16 squadre sono state eliminate dal Mondiale. Chi sono i giocatori più preziosi che tornano a casa? Ecco la top XI, schierata con un classico 4-3-3. Dati Transfermarkt

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