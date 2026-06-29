Dopo la vittoria del Canada contro Sudafrica, continuano i sedicesimi di finale del Mondiale. Alle 19 il Brasile di Carlo Ancelotti affronta il Giappone, mentre alle 22.30 è il turno della Germania di Nagelsmann che se la vedrà contro il Paraguay. Nella notte italiana, alle 3 l'Olanda di Koemann sfiderà il Marocco. Qui le probabili formazioni
PROBABILI: BRASILE-GIAPPONE - GERMANIA-PARAGUAY - NEWS MONDIALI LIVE
- BRASILE-GIAPPONE, lunedì 29 giugno ore 19:00
- GERMANIA-PARAGUAY, lunedì 29 giugno ore 22:30
- OLANDA-MAROCCO, martedì 30 giugno ore 03:00
- BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha. Ct Ancelotti
- GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Ito, Tomiyasu, Itakura; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Kamada, Maeda; Ueda. Ct Moriyasu
- GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct Nagelsmann
- PARAGUAY (4-4-2): Gill; Caceres, Gomez, Canale, Alonso; Cubas, Bobadilla, Galarza, Almiron; Enciso, Pitta. Ct Alfaro
- OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo. Ct Koeman
- MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Halhal, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Ayanoui; Brahim, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Ct Ouahbi