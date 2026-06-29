 Probabili formazioni Mondiali 2026: le ultime news sulle partite del 29 giugno
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Mondiali 2026, le probabili formazioni delle partite del 29 giugno

Mondiali fotogallery
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Dopo la vittoria del Canada contro Sudafrica, continuano i sedicesimi di finale del Mondiale. Alle 19 il Brasile di Carlo Ancelotti affronta il Giappone, mentre alle 22.30 è il turno della Germania di Nagelsmann che se la vedrà contro il Paraguay. Nella notte italiana, alle 3 l'Olanda di Koemann sfiderà il Marocco. Qui le probabili formazioni

PROBABILI: BRASILE-GIAPPONE - GERMANIA-PARAGUAY  - NEWS MONDIALI LIVE

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