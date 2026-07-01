Il Belgio affronta il Senegal nei sedicesimi di finale, con la vincente che agli ottavi sfiderà chi avrà la meglio nella partita tra Stati Uniti e Bosnia. Rudi Garcia ripropone il 4-2-3-1, nel quale però non dovrebbe scendere in campo dal primo minuto Romelu Lukaku. Per gli africani del Ct Thiaw, si va verso il tridente d'attacco con Mané, Sarr e Ndiaye

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