 Belgio-Senegal, le probabili formazioni dei sedicesimi dei Mondiali 2026 | Sky Sport
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Belgio-Senegal, le probabili formazioni: Lukaku verso la panchina

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Il Belgio affronta il Senegal nei sedicesimi di finale, con la vincente che agli ottavi sfiderà chi avrà la meglio nella partita tra Stati Uniti e Bosnia. Rudi Garcia ripropone il 4-2-3-1, nel quale però non dovrebbe scendere in campo dal primo minuto Romelu Lukaku. Per gli africani del Ct Thiaw, si va verso il tridente d'attacco con Mané, Sarr e Ndiaye

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