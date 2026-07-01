Il Belgio affronta il Senegal nei sedicesimi di finale, con la vincente che agli ottavi sfiderà chi avrà la meglio nella partita tra Stati Uniti e Bosnia. Rudi Garcia ripropone il 4-2-3-1, nel quale però non dovrebbe scendere in campo dal primo minuto Romelu Lukaku. Per gli africani del Ct Thiaw, si va verso il tridente d'attacco con Mané, Sarr e Ndiaye
- Portiere: COURTOIS
- Terzino destro: CASTAGNE
- Difensore centrale: MECHELE
- Difensore centrale: NGOY
- Terzino sinistro: DE CUYPER
- Centrocampista centrale: VANAKEN
- Centrocampista centrale: TIELEMANS
- Ala destra: DOKU
- Trequartista: DE BRUYNE
- Ala sinistra: TROSSARD
- Attaccante: DE KETELAERE
- Dovrebbe partire dalla panchina Lukaku, con Rudi Garcia che va verso la scelta di De Ketelaere come falso nove.
- Assente per infortunio Debast
- Doku-De Bruyne-Trossard il tridente dietro la punta
- SENEGAL (4-3-3): Mory Diaw; Diatta, Seck, Niakhaté, Diouf; I. Gueye, Camara, P. Gueye; Mané, Sarr, I. Ndiaye. Ct Thiaw