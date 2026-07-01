Mondiali 2026, probabili formazioni e news su Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal
Continuano i sedicesimi di finale dei Mondiali, dopo i primi verdetti (dove non sono mancate le sorprese): in campo l'Inghilterra di Kane e Bellingham e il Belgio degli 'italiani' Lukaku e De Bruyne. Nella notte italiana, Gli Stati Uniti sfidano la Bosnia. Di seguito tutte le probabili formazioni dei match di oggi
- INGHILTERRA-CONGO, mercoledì 1 luglio alle 18.00, Atlata Stadium
- BELGIO-SENEGAL, mercoledì 1 luglio alle 22.00, Seattle Stadium
- STATI UNITI-BOSNIA, giovedì 2 luglio ore 2.00 (data e orario italiani), San Francisco Bay Area
- INGHILTTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. Ct Tuchel
- CONGO (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy, Kayembe; Wissa, Bakambu. Ct Desabre
- BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere. Ct Garcia
- SENEGAL (4-3-3): Mory Diaw; Diatta, Seck, Niakhaté, Diouf; I. Gueye, Camara, P. Gueye; Mané, Sarr, I. Ndiaye. Ct Thiaw
- STATI UNITI (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKenzie, Pulisic; Balogun. Ct Pochettino
- BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Bajraktarevic; Demirovic, Dzeko. Ct Barbarez