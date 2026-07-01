Continuano i sedicesimi di finale dei Mondiali, dopo i primi verdetti (dove non sono mancate le sorprese): in campo l'Inghilterra di Kane e Bellingham e il Belgio degli 'italiani' Lukaku e De Bruyne. Nella notte italiana, Gli Stati Uniti sfidano la Bosnia. Di seguito tutte le probabili formazioni dei match di oggi

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