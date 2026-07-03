Nelle competizioni Uefa non verrà adottata la regola del cartellino rosso diretto per chi si copre la bocca per rivolgersi agli avversari . La nuova regola, la cosiddetta “ Prestianni rule ”, introdotta dalla Fifa per la prima volta in questo Mondiale , non verrà dunque adottata nelle competizioni europee. La comunicazione ufficiale è arrivata dalla Uefa: gli arbitri potranno sanzionare i calciatori che comunicano in campo coprendosi la bocca per comportamento antisportivo, quindi con un cartellino giallo . Una sanzione che non pregiudica però eventuali indagini o procedimenti disciplinari successivi. Le competizioni in cui la Uefa adotterà questa sanzione minore rispetto al rosso saranno Champions, Europa e Conference League, competizioni internazionali Uefa, Campionati Europei e Nations League .

Dal caso Prestianni ai rossi ad Almiron e Hincapie'

Durante questo Mondiale, sono già stati due i casi in cui la regola del rosso diretto per chi si copre la bocca è stata applicata: la prima in assoluta è stata nella fase a gironi, in Turchia-Paraguay, quando è stato espulso il paraguaiano Miguel Almiron. Nei sedicesimi, poi, nel match contro il Messico, è toccato a Piero Hincapiè dell'Ecuador. L’introduzione della nuova regola si deve a quanto successo lo scorso febbraio durante il match di Champions League tra Benfica e Real Madrid. L’attaccante argentino Gianluca Prestianni si coprì la bocca di fronte a Vinicius Jr con il brasiliano che denunciò insulti razzisti. La partita venne sospesa per circa dieci minuti e successivamente Prestianni venne squalificato per sei giornate. Poi, arrivò la decisione dell’International Football Association Board (IFAB) che ha introdotto l’espulsione per i giocatori che si rivolgono agli avversari coprendosi la bocca per contrastare eventuali linguaggi discriminatori o razzisti. Una regola introdotta subito con questi Mondiali.