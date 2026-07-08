9 luglio 2006 - 9 luglio 2026: Sky Sport celebra i 20 anni dalla vittoria al Mondialeitalia campione
Riavvolgere il tempo e rivivere la giornata che ha portato alla vittoria del Mondiale di Germania del 2006 è possibile: giovedì 9 luglio su Sky Sport sembrerà di essere tornati indietro di vent'anni... Su Sky Sport Calcio sarà possibile rivedere tutti i programmi, ora per ora, come se fosse allora. Programmazione dedicata anche su Sky Sport 24 e Sky Sport Legend. In onda, inoltre, in versione integrale, "L’Uomo della Domenica - Marcello Lippi, Mare Dentro". Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere
Tutti ricordiamo dove eravamo e chi avevamo accanto quella sera. Il 9 luglio 2006 rimane una data memorabile e sarebbe bello poter rivivere quella giornata. Sky Sport ha pensato proprio a questo: rivivere il giorno in cui la Nazionale italiana ha alzato la coppa a Berlino. Su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW la programmazione inizia alle 7.30 con Caffé Mondiale e chiude la sera con Sky Mondiale Show, pre e post partita. Sarà inoltre in onda, alle 20.00 in versione integrale, Italia-Francia. Anche Sky Sport Legend e Sky Sport 24 dedicheranno parte della programmazione a celebrare il ventesimo anniversario dell'Italia campione del mondo.
Marcello Lippi, Mare Dentro
"L’Uomo della Domenica" in onda con una puntata dedicata a Marcello Lippi. Dal trionfo del 2006 alla lezione del gruppo, tra ricordi, leadership e un’idea di calcio costruita dentro e fuori dal campo. Giorgio Porrà racconta Marcello Lippi, il C.t. dell’ultimo Mondiale azzurro, protagonista di una delle pagine più luminose della nostra storia sportiva. Un allenatore che ha vinto "più col gruppo che con gli schemi" , capace di cementare spogliatoi e creare identità condivise. Un uomo fedele a se stesso, alle proprie radici e a una visione del calcio in cui la componente umana resta decisiva.
Campioni 2006, la programmazione di Sky Sport Calcio
Giovedì 9 luglio 2026
- ore 06.00: Campioni 2006, come eravamo Finale Ep 9
- ore 06.30: Mister Condò, Lippi
- ore 07.30: Caffè Mondiale
- ore 08.30: L'Uomo della Domenica - Marcello Lippi
- ore 09.30: 100% Mondiale
- ore 11.30: Campioni 2006, come eravamo Finale Ep 9
- ore 12.00: Campioni 2006, come eravamo Ep 1
- ore 12.30: Campioni 2006, come eravamo Ep 2
- ore 13.00: Campioni 2006, come eravamo Ep 3
- ore 13.30: Campioni 2006, come eravamo Ep 4
- ore 14.00: Campioni 2006, come eravamo Ep 5
- ore 14.30: Campioni 2006, come eravamo Ep 6
- ore 15.00: Campioni 2006, come eravamo Ep 7
- ore 15.30: Campioni 2006, come eravamo Ep 8
- ore 16.00: Sky Mondiale Show - 1 parte
- ore 18.00: Sky Mondiale Show - 2 parte
- ore 19.00: Sky Mondiale Show Prepartita
- ore 20.00: Mondiali 2006 Finale, Italia-Francia
- ore 22.30: Sky Mondiale Show Postpartita
- ore 00.30: L'Uomo della Domenica - Marcello Lippi
- ore 01.30: Campioni 2006, come eravamo Finale Ep 9
Campioni 2006, la programmazione di Sky Sport 24
Giovedì 9 luglio
- ore 07.15: Campioni 2006, come eravamo - Finale
- ore 07.45: Campioni 2006, come eravamo - ep1
- ore 08.15: Campioni 2006, come eravamo - ep2
- ore 08.45: Campioni 2006, come eravamo - ep3
- ore 09.15: Campioni 2006, come eravamo - ep4
- ore 09.45: Campioni 2006, come eravamo - ep5
- ore 10.15: Campioni 2006, come eravamo - ep6
- ore 10.45: Campioni 2006, come eravamo - ep7
- ore 11:15: Campioni 2006, come eravamo - ep8
Campioni 2006, la programmazione di Sky Sport Legend
Giovedì 9 luglio
- ore 17.00: L'Uomo della Domenica Lippi
- ore 18.00: Campioni 2006, come eravamo Finale Ep 9
- ore 18.30: Campioni 2006, come eravamo Ep 1
- ore 19.00: Campioni 2006, come eravamo Ep 2
- ore 19.30: Campioni 2006, come eravamo Ep 3
- ore 20.00: Campioni 2006, come eravamo Ep 4
- ore 20.30: Campioni 2006, come eravamo Ep 5
- ore 21.00: Campioni 2006, come eravamo Ep 6
- ore 21.30: Campioni 2006, come eravamo Ep 7
- ore 22.00: Campioni 2006, come eravamo Ep 8