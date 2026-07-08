Riavvolgere il tempo e rivivere la giornata che ha portato alla vittoria del Mondiale di Germania del 2006 è possibile: giovedì 9 luglio su Sky Sport sembrerà di essere tornati indietro di vent'anni... Su Sky Sport Calcio sarà possibile rivedere tutti i programmi, ora per ora, come se fosse allora. Programmazione dedicata anche su Sky Sport 24 e Sky Sport Legend. In onda, inoltre, in versione integrale, "L’Uomo della Domenica - Marcello Lippi, Mare Dentro". Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere

Tutti ricordiamo dove eravamo e chi avevamo accanto quella sera. Il 9 luglio 2006 rimane una data memorabile e sarebbe bello poter rivivere quella giornata. Sky Sport ha pensato proprio a questo: rivivere il giorno in cui la Nazionale italiana ha alzato la coppa a Berlino. Su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW la programmazione inizia alle 7.30 con Caffé Mondiale e chiude la sera con Sky Mondiale Show, pre e post partita. Sarà inoltre in onda, alle 20.00 in versione integrale, Italia-Francia. Anche Sky Sport Legend e Sky Sport 24 dedicheranno parte della programmazione a celebrare il ventesimo anniversario dell'Italia campione del mondo.