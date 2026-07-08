Quarti di finale dei Mondiali, i giocatori diffidati: non mancano nomi importanti
20 nomi, alcuni 'di lusso': è l'elenco completo dei diffidati per i quarti di finale del Mondiale. In caso di altra ammonizione, dunque, salteranno l'eventuale semifinale. Ecco di chi si tratta: ricordiamo che il conto dei cartellini si azzererà al termine dei quarti
- JARELL QUANSAH (Inghilterra)* - salterà la partita contro la Norvegia
Di seguito tutti i diffidati
- ai quarti vs Marocco (giovedì 9 luglio alle 22)
- ai quarti vs Marocco (giovedì 9 luglio alle 22)
- ai quarti vs Marocco (giovedì 9 luglio alle 22)
- ai quarti vs Francia (giovedì 9 luglio alle 22)
- ai quarti vs Francia (giovedì 9 luglio alle 22)
- ai quarti vs Francia (giovedì 9 luglio alle 22)
- ai quarti vs Francia (giovedì 9 luglio alle 22)
- ai quarti vs Francia (giovedì 9 luglio alle 22)
- ai quarti vs Belgio (venerdì 10 luglio alle 21)
- ai quarti vs Spagna (venerdì 10 luglio alle 21)
- ai quarti vs Inghilterra (sabato 11 luglio alle 23)
- ai quarti vs Norvegia (sabato 11 luglio alle 23)
- ai quarti vs Norvegia (sabato 11 luglio alle 23)
- ai quarti vs Norvegia (sabato 11 luglio alle 23)
- ai quarti vs Norvegia (sabato 11 luglio alle 23)
- ai quarti vs Norvegia (sabato 11 luglio alle 23)
- ai quarti vs Svizzera (domenica 12 luglio alle 3)
- ai quarti vs Argentina (domenica 12 luglio alle 3)
- ai quarti vs Argentina (domenica 12 luglio alle 3)
- ai quarti vs Argentina (domenica 12 luglio alle 3)