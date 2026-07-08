 Quarti di finale Mondiali 2026, i giocatori diffidati | Sky Sport
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Quarti di finale dei Mondiali, i giocatori diffidati: non mancano nomi importanti

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20 nomi, alcuni 'di lusso': è l'elenco completo dei diffidati per i quarti di finale del Mondiale. In caso di altra ammonizione, dunque, salteranno l'eventuale semifinale. Ecco di chi si tratta: ricordiamo che il conto dei cartellini si azzererà al termine dei quarti

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