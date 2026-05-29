Harry Kane ha segnato sei gol in questa Coppa del Mondo: è solo la terza volta che un giocatore inglese realizza sei reti in un grande torneo internazionale (Mondiali/Europei) - in precedenza, ci erano riusciti solo Gary Lineker ai Mondiali 1986 e lo stesso Kane ai Mondiali 2018. Kane ha segnato 11 gol nelle sue ultime 12 partite della fase ad eliminazione diretta di queste maggiori competizioni, oltre ad aver sia realizzato che sbagliato un rigore contro la Francia proprio ai quarti di finale dei Mondiali 2022.