Pareggio di Bellingham
45+2' - L'Inghilterra fa 1-1! Il numero 10 riceve un pallone orizzontale al limite dell'area, con quattro tocchi avanza e si mette la sfera sul mancino per il diagonale che ristabilisce l'equilibrio!
All'Hard Rock Stadium di Miami si gioca il quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra. Prima mezz'ora senza grandi occasioni, se non il tentativo alto di Kane, poi al 36' arriva la magia di Schjelderup. Nel recupero del primo tempo pareggia Bellingham. Chi passa affronta la vincente di Argentina-Svizzera
45+2' - L'Inghilterra fa 1-1! Il numero 10 riceve un pallone orizzontale al limite dell'area, con quattro tocchi avanza e si mette la sfera sul mancino per il diagonale che ristabilisce l'equilibrio!
45' - Quattro minuti di recupero
44' - Sorloth spreca! L'attaccante viene lanciato in un 2 contro 1 a campo aperto, con Haaland pronto a ricevere: troppo lento, cerca il mancino per la conclusione e alla fine il tiro è smorzato dal recupero della difesa
43' - Ci avviciniamo alla fine del primo tempo, Norvegia avanti 1-0
40' - Ci prova anche Odegaard! Mancino da fuori, lato destro, per il giocatore dell'Arsenal: Pickford blocca in due tempi
39' - Occasione per Sorloth! Bravo l'attaccante che riesce a stoppare un pallone alto in area, poi subito il mancino che termina di poco alto
36' - Norvegia in vantaggio! L'esterno parte da sinistra al vertice dell'area di rigore, sposta palla sul mancino e sfodera un tiro violento sull'angolo opposto che bacia il palo (non perfetto Pickford) e finisce in rete per l'1-0!
35' - Ci prova Haaland! Cross dalla destra e l'attaccante stacca altissimo, ma il colpo di testa è centrale
33' - Stones perde una palla sanguinosa al limite dell'area, ma Pickford in uscita riesce a farla sua prima che arrivi Haaland a punire gli inglesi
32' - Ha alzato il baricentro ora la Norvegia e prova a dire la sua, spinta anche dal pubblico
29' - Kane! Ci prova su una punizione da 20 metri circa l'attaccante inglese: tiro potente col destro, ma si alza troppo e non impensierisce Nyland
27' - Riprende il gioco
23' - Cooling break in corso
22' - Si gioca in una sola metà campo da ormai qualche minuto, finora inoperosi entrambi i portieri
19' - Cross dalla sinistra e tentativo di colpo di testa di Bellingham che riesce solo a sfiorare
18' - L'Inghilterra ha preso campo e prova a schiacciare gli avversari: buon momento per la nazionale di Tuchel
15' - Se ne è andato il primo quarto d'ora: 0-0
12' - Entrambe le squadre vogliono fare la partita: giro palla calmo, nessun affondo vero fin qui
8' - Su un lancio lungo, con spizzata, Schjelderup riesce ad arrivare in anticipo in area, tuttavia il suo mancino per Haaland è troppo alto e lento: l'attaccante prova a rimetterla in mezzo ma l'azione sfuma
6' - Buona giocata dalla destra a rientrare verso il centro di Sorloth che ha, poi, l'opportunità per servire in profondità Haaland ma il passaggio viene intercettato
4' - Avvio equilibrato, c'è stata già la prima accelerazione di Madueke sulla destra, terminata però con un cross fuori misura
Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio in ricordo di Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns e del Sudafrica protagonista ai Mondiali, venuto oggi a mancare all'età di 25 anni.
Si parte dalla Norvegia, poi sarà il turno dell'Inghilterra.
L'Hard Rock Stadium accoglie l'ingresso di Norvegia e Inghilterra: la partita sta per cominciare!
Tutte le notizie della giornata in tempo reale.
C'è un solo rappresentante della Serie A tra i titolari di Norvegia-Inghilterra: si tratta del bolognese Heggem.
L'attaccante dell'Inghilterra ha giocato a golf con il presidente degli Stati Uniti. A confermarlo è stato proprio il bomber inglese che, nella conferenza stampa in vista della sfida contro la Norvegia, ha detto: "Conoscerlo e giocarci insieme a golf è stata un'esperienza abbastanza surreale".
Kane contro Haaland: numeri mostruosi in stagione per i due attaccanti.
Haaland è a quota 7 gol, a +1 da Kane: ma non basta per primeggiare la classifica dei bomber di questo Mondiale.
La giornata si è aperta con la tragica notizia della morte a soli 25 anni di Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns e della Nazionale sudafricana. Sarà osservato un minuto di silenzio in suo ricordo prima del match dell'Hard Rock Stadium e anche nell'ultimo quarto di finale.
Chi passa tra Norvegia e Inghilterra se la vedrà contro la vincente di Argentina-Svizzera.
Queste erano le ipotesi a poche ore dal fischio d'inizio, ma finora non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale della Fifa a tal proposito. Al momento ci sono 42° a Miami e resta l'allerta caldo e anche l'allerta fulmini, si dovrebbe comunque partire regolarmente alle 23.
Il Ct dell'Inghilterra sorprende in alcune scelte, a partire dal tridente alle spalle della punta Kane, dove trova posto Madueke e non Saka. In difesa Konsa gioca a destra, al centro la coppia Stones-Guehi.
Il Ct della Norvegia punta ancora su Sorloth a destra nel tridente d'attacco completato da Haaland e Schjelderup. Odegaard nei tre di centrocampo, confermata la difesa titolare degli ottavi contro il Brasile.
NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Schjelderup. Ct. Solbakken
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel
Norvegia e Inghilterra si sono affrontate 12 volte in precedenza; questo sarà il primo incontro dal successo per 1-0 dei Tre Leoni in amichevole nel settembre 2014. Complessivamente, la Norvegia ha vinto solo due di questi 12 match (3 pareggi, 7 sconfitte), non riuscendo a segnare in nessuna delle ultime quattro sfide.
L'Inghilterra è stata eliminata in cinque delle ultime sei partite della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali contro avversarie europee, perdendo tutte le ultime tre. La sconfitta più recente risale all'1-2 contro la Francia nei quarti di finale dell'edizione del 2022.
La Norvegia non ha vinto nessuna delle sei partite ai Mondiali contro avversarie europee (2 pareggi, 4 sconfitte), perdendo entrambi i precedenti incontri ad eliminazione diretta contro queste formazioni: 1-2 nel 1938 e 0-1 nel 1998, entrambi contro l'Italia.
Solo Brasile (14) e Germania (14) si sono qualificate più spesso ai quarti di finale dei Mondiali rispetto all'Inghilterra, alla sua 11^ partecipazione a questo turno della competizione. Tuttavia, i Tre Leoni hanno superato il turno solo tre volte, subendo anche due o più gol in sette di queste partite.
La Norvegia ha raggiunto i quarti di finale di un grande torneo internazionale (Mondiali/Europei) per la prima volta nella sua storia. La nazionale norvegese ha sia segnato (12) che subito (nove) gol in tutte le cinque partite disputate finora nella Coppa del Mondo 2026. L'unica squadra ad aver raggiunto la semifinale della competizione avendo sia realizzato che incassato almeno 10 reti nel torneo è stata la Germania nel 1954 (16 gol fatti, 11 subiti).
Harry Kane ha segnato sei gol in questa Coppa del Mondo: è solo la terza volta che un giocatore inglese realizza sei reti in un grande torneo internazionale (Mondiali/Europei) - in precedenza, ci erano riusciti solo Gary Lineker ai Mondiali 1986 e lo stesso Kane ai Mondiali 2018. Kane ha segnato 11 gol nelle sue ultime 12 partite della fase ad eliminazione diretta di queste maggiori competizioni, oltre ad aver sia realizzato che sbagliato un rigore contro la Francia proprio ai quarti di finale dei Mondiali 2022.
Erling Haaland ha segnato in ognuna delle sue ultime 14 presenze in competizioni ufficiali con la Norvegia (27 gol totali nel periodo - amichevoli escluse), andando a bersaglio in tutte le quattro gare giocate finora al Mondiale 2026. L'ultimo giocatore a segnare in ognuna delle sue prime cinque partite nel torneo è stato il colombiano James Rodríguez nel 2014, mentre l'ultimo europeo a riuscirci è stato il tedesco Gerd Müller nel 1970.
Con la doppietta contro il Messico, Jude Bellingham è diventato il primo centrocampista a segnare più di tre reti in una singola edizione della Coppa del Mondo con la maglia dell'Inghilterra (quattro). Inoltre, è il centrocampista inglese che vanta la miglior percentuale realizzativa in una singola edizione del torneo da quando il dato è disponibile (dal 1966), tra quelli con più di tre tiri tentati in un Mondiale: 33.3%, frutto di quattro gol con 12 tiri.
Ai Mondiali 2026, Erling Haaland ha segnato quattro gol decisivi per la vittoria della sua nazionale; solo il polacco Grzegorz Lato nel 1974 e l'italiano Salvatore Schillaci nel 1990 ne hanno realizzati di più in una singola edizione nella storia della competizione (entrambi cinque).
Tra i giocatori dell'Inghilterra ai Mondiali 2026, Elliot Anderson è primo per intercetti (sette), contrasti effettuati (14), possessi recuperati (29), duelli vinti (40) e Line Breaking Passes (42 - passaggi che hanno tagliato almeno una linea di pressione avversaria); inoltre, assieme a Jude Bellingham, è uno dei due calciatori inglesi che hanno effettuato più pressioni ad alta intensità (170 ciascuno).
Con la prossima presenza, Jordan Pickford supererà Peter Shilton e si porterà in solitaria in vetta alla classifica dei giocatori dell'Inghilterra con più gare giocate nella storia della Coppa del Mondo (17 entrambi, al momento). Tuttavia, Pickford ha subito sette gol su 10 tiri nello specchio effettuati contro di lui da Erling Haaland in Premier League; il norvegese ha segnato più reti nella competizione solo contro José Sá (10), Alphonse Areola (nove) e Bernd Leno (sette).