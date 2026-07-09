Mondiali, Collina: "Gli arbitri non sono influenzati, nemmeno da Infantino"

Pierluigi Collina difende la sua squadra, quella degli arbitri dei Mondiali 2026, e rispedisce al mittente polemiche, sospetti e accuse infondate. "Nessuno può mettere in dubbio l'integrità degli ufficiali di gara. E nessuno può sostenere che l'arbitraggio Fifa possa essere influenzato da chicchessia, nemmeno dal presidente Gianni Infantino". In particolare, in un'intervista al sito della stessa Fifa, l'ex arbitro italiano ha messo in evidenza che Infantino "ha sempre dimostrato pieno sostegno alla squadra arbitrale della Fifa, confidando nella nostra capacità di operare in totale indipendenza. Gli ufficiali di gara prendono decisioni in buona fede e, proprio come i giocatori e gli allenatori, cercano sempre di dare il massimo". E proprio come giocatori e allenatori, anche gli arbitri, in campo e al Var, hanno commesso errori. E così, dopo le prime 96 partite (ne mancano otto) che hanno condotto ai quarti di finale, Collina si dice "nel complesso soddisfatto. Tuttavia, con un numero così elevato di partite giocate in un arco di tempo relativamente breve, è normale che qualcosa non sia andato come previsto".