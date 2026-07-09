Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Mondiali 2026, il calendario di oggi: questa sera Francia-Marocco

Mondiali

I Mondiali 2026 entrano nella fase più emozionante. Sono soltanto otto le Nazionali rimaste nei quarti di finale e le prime due a scendere in campo saranno Francia e Marocco, in campo questa sera alle 22.00 a Boston

MONDIALI, LE NEWS DI OGGI LIVE

Terminati gli ottavi di finali, i Mondiali continuano con i quarti. Da questo momento in avanti ci sarà soltanto una partita al giorno e ad aprire le danze saranno Francia e Marocco, in campo questa sera alle 22.00 a Boston.

Francia-Marocco: data, orario e luogo

  • FRANCIA-MAROCCO: 9 luglio ore 22.00, Stadio di Boston

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Caso Balogun, Uefa contro Fifa: le news LIVE

live Mondiali

Florin Balogun 'graziato' dalla Fifa dopo l'espulsione contro la Bosnia: squalifica congelata,...

Mondiali 2026, le news di oggi LIVE

live Mondiali

Oggi altri due ottavi: Portogallo-Spagna alle 21:00 a Dallas e poi nella notte italiana (alle...

Milan, Gimenez va ko: distorsione alla caviglia

Mondiali

Entrato nella ripresa nella partita persa dal suo Messico contro l'Inghilterra, l'attaccante del...

Malagò: "Caso Balogun ha evidente sapore politico"

Mondiali

Il presidente della Figc ha commentato il caso Balogun, con la decisione di sospendere la...

Marianella: "Il Brasile ha poco talento"

Mondiali

La Seleçao è fuori dal Mondiale, eliminazione commentata da Gianfranco Teotino: "La squadra...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE