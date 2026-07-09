I Mondiali 2026 entrano nella fase più emozionante. Sono soltanto otto le Nazionali rimaste nei quarti di finale e le prime due a scendere in campo saranno Francia e Marocco, in campo questa sera alle 22.00 a Boston
Terminati gli ottavi di finali, i Mondiali continuano con i quarti. Da questo momento in avanti ci sarà soltanto una partita al giorno e ad aprire le danze saranno Francia e Marocco, in campo questa sera alle 22.00 a Boston.
Francia-Marocco: data, orario e luogo
- FRANCIA-MAROCCO: 9 luglio ore 22.00, Stadio di Boston