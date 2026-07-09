I segni neri sugli zigomi da giocatore di football americano sarebbero stati perfetti negli Usa. Un po' in ritardo per il 1994 e decisamente in anticipo sul 2026, Rüstü Recber ci aveva visto lungo e aveva fatto anche un po' di sano marketing personale, rendendosi riconoscibile più che mai. D'altronde, quanti altri calciatori avete visto con gli 'occhi neri'? Poi, però, c'erano anche le parate, perché in effetti Rüstü era un simoblo di quella fortissima Turchia del 2002 arrivata fino alla semifinale Mondiale (!), per giunta eletto portiere del torneo al pari di Khan, uno che nella finalissima si stava giocando addirittura il Pallone d'Oro contro il fenomeno Ronaldo.

Pre Mondiale il portierone turco giocava nel Fenerbahce. Post 2002 sarebbe dovuto andare all'Arsenal, ma una lite con Wenger fece saltare gli accordi. Con un anno di ritardo arriva la chiamata 'big', è quella del Barça, ma in Catalogna gioca pochissimo scivolando come riserva di Vitor Valdes. Forse non è un caso: i segni neri sotto gli occhi scomparvero dopo il Mondiale da star. E con loro la magia.