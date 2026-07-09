 Spagna Belgio, le probabili formazioni dei quarti di finale dei Mondiali | Sky Sport
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Spagna-Belgio, le probabili formazioni dei quarti di finale dei Mondiali

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Spagna e Belgio si sfidano nei quarti di finale dei Mondiali: chi vince affronterà in semifinale una tra Francia e Marocco. De la Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja, con Yamal a destra e Oyarzabal centravanti. Recuperato Nico Williams che dovrebbe comunque partire in panchina. Nel Belgio possibile ritorno dal 1' di De Bruyne mentre De Ketelaere resta favorito su Lukaku come falso nove 

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