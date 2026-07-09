Spagna-Belgio, le probabili formazioni dei quarti di finale dei Mondiali
Spagna e Belgio si sfidano nei quarti di finale dei Mondiali: chi vince affronterà in semifinale una tra Francia e Marocco. De la Fuente dovrebbe confermare l'ossatura della Roja, con Yamal a destra e Oyarzabal centravanti. Recuperato Nico Williams che dovrebbe comunque partire in panchina. Nel Belgio possibile ritorno dal 1' di De Bruyne mentre De Ketelaere resta favorito su Lukaku come falso nove
- Portiere: UNAI SIMON
- Terzino sinistro: PEDRO PORRO
- Difensore centrale: PAU CUBARSÍ
- Difensore centrale: AYMERIC LAPORTE
- Terzino sinistro: MARC CUCURELLA
- Centrocampista centrale: RODRI
- Centrocampista centrale: PEDRI
- Ala destra: LAMINE YAMAL
- Trequartista: DANI OLMO
- Ala sinistra: ALEX BAENA
- Attaccante centrale: MIKEL OYARZABAL
- Portiere: THIBAUT COURTOIS
- Tezino sinistro: TIMOTHY CASTAGNE
- Difensore centrale: NATHAN NGOY
- Difensore centrale: BRANDON MECHELE
- Terzino sinistro: MAXIM DE CUYPER
- Centrocampista centrale: HANS VANAKEN
- Centrocampista centrale: YOURI TIELEMANS
- Esterno sinistro: DODI LUKEBAKIO
- Trequartista: KEVIN DE BRUYNE
- Esterno sinistro: LEANDRO TROSSARD
- Attaccante centrale: CHARLES DE KETELAERE
- SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De La Fuente
- BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere. Ct. Rudi Garcia