Mondiali, 'caso spidercam' sull’1-1 di Norvegia-Inghilterra. La Fifa: "Nessun impatto"

Forti proteste norvegesi con l’arbitro Turpin per quanto accaduto nel corso dell'azione del gol dell’1-1 dell’Inghilterra. In pieno recupero di primo tempo, con la Norvegia avanti 1-0, il portiere Nyland rinvia: il pallone sembra toccare un filo di una telecamera e cambiare direzione prima di finire sui piedi dei giocatori inglesi. L’azione si conclude con il primo gol di Bellingham. La Fifa però smentisce: "Il sensore non ha rilegato alcun picco nel ‘battuto del pallone’ mentre era in volo"

Un vero e proprio caso 'tecnologico' ha aperto una polemica nel corso di Norvegia-Inghilterra. Forti polemiche da parte dei norvegesi soprattutto sul gol del momentaneo pareggio di Bellingham in pieno recupero del primo tempo. Il sospetto in campo è quello di una rete viziata dalla collisione del pallone con la spidercam che avrebbe modificato la traiettoria del rilancio del portiere norvegese Nyland, facilitando il recupero di palla degli inglesi (e il successivo primo gol di Jude Bellingham). I norvegesi hanno ‘segnalato’ subito l’accaduto all’arbitro ma le proteste non hanno avuto conseguenze. Leggi anche Inghilterra in semifinale: Norvegia rimontata 2-1

La Fifa: "Nessun impatto" Immediata la risposta della Fifa che ha smentito con un comunicato sui social: "Prima del gol dell'Inghilterra al 45'+2 contro la Norvegia, il sensore del pallone non ha rilevato alcun picco nel 'battito del pallone' mentre questo era in volo. Non c’è quindi alcuna prova che il pallone abbia toccato il cavo sospeso, modificando la propria traiettoria". Vedi anche Le pagelle di Norvegia-Inghilterra 1-2

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