Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Mondiali, 'caso spidercam' sull’1-1 di Norvegia-Inghilterra. La Fifa: "Nessun impatto"

Mondiali
©Getty

Forti proteste norvegesi con l’arbitro Turpin per quanto accaduto nel corso dell'azione del gol dell’1-1 dell’Inghilterra. In pieno recupero di primo tempo, con la Norvegia avanti 1-0, il portiere Nyland rinvia: il pallone sembra toccare un filo di una telecamera e cambiare direzione prima di finire sui piedi dei giocatori inglesi. L’azione si conclude con il primo gol di Bellingham. La Fifa però smentisce: "Il sensore non ha rilegato alcun picco nel ‘battuto del pallone’ mentre era in volo"

Un vero e proprio caso 'tecnologico' ha aperto una polemica nel corso di Norvegia-Inghilterra. Forti polemiche da parte dei norvegesi soprattutto sul gol del momentaneo pareggio di Bellingham in pieno recupero del primo tempo. Il sospetto in campo è quello di una rete viziata dalla collisione del pallone con la spidercam che avrebbe modificato la traiettoria del rilancio del portiere norvegese Nyland, facilitando il recupero di palla degli inglesi (e il successivo primo gol di Jude Bellingham). I norvegesi hanno ‘segnalato’ subito l’accaduto all’arbitro ma le proteste non hanno avuto conseguenze. 

Leggi anche

Inghilterra in semifinale: Norvegia rimontata 2-1

La Fifa: "Nessun impatto"

Immediata la risposta della Fifa che ha smentito con un comunicato sui social: "Prima del gol dell'Inghilterra al 45'+2 contro la Norvegia, il sensore del pallone non ha rilevato alcun picco nel 'battito del pallone' mentre questo era in volo. Non c’è quindi alcuna prova che il pallone abbia toccato il cavo sospeso, modificando la propria traiettoria". 

Vedi anche

Le pagelle di Norvegia-Inghilterra 1-2


Solbakken: "Ci sono state tante situazioni oggi"

In conferenza post-partita, il Ct norvegese Solbakken non ha voluto fare polemiche, pur sottolineando una certa contrarietà sull’arbitraggio: "Ci sono state diverse situazioni oggi. E beh, forse ne abbiamo viste molte in questa Coppa del Mondo, queste cose succedono. Vogliamo solo augurare all’Inghilterra buona fortuna”, ha detto. Polemico anche Alfie Haaland, papà di Erling che ha postato su X.com un commento chiarissimo: "Ben fatto Bellingham, e arbitro

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Caso Balogun, Uefa contro Fifa: le news LIVE

live Mondiali

Florin Balogun 'graziato' dalla Fifa dopo l'espulsione contro la Bosnia: squalifica congelata,...

Mondiali 2026, le news di oggi LIVE

live Mondiali

Oggi altri due ottavi: Portogallo-Spagna alle 21:00 a Dallas e poi nella notte italiana (alle...

Milan, Gimenez va ko: distorsione alla caviglia

Mondiali

Entrato nella ripresa nella partita persa dal suo Messico contro l'Inghilterra, l'attaccante del...

Malagò: "Caso Balogun ha evidente sapore politico"

Mondiali

Il presidente della Figc ha commentato il caso Balogun, con la decisione di sospendere la...

Marianella: "Il Brasile ha poco talento"

Mondiali

La Seleçao è fuori dal Mondiale, eliminazione commentata da Gianfranco Teotino: "La squadra...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE