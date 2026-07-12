L'Inghilterra di Tuchel conquista la quarta semifinale Mondiale della sua storia, lo fa grazie a una doppietta di Jude Bellingham (sei gol e un assist in sei partite di questa Coppa del Mondo). Tutti i voti di Filippo Benincampi, inviato di Sky Sport negli Stati Uniti
NORVEGIA-INGHILTERRA: PARTITA - STATISTICHE - PAGELLE - TABELLONE
- NYLAND voto 5,5
- RYERSON voto 6,5
- AJER voto 6
- HEGGEM voto 6
- MOLLER WOLFE voto 5
- ODEGAARD voto 6,5
- BERGE voto 6
- BERG voto 6
- SORLOTH voto 5
- HAALAND voto 6
- SCHJELDERUP voto 7
- dal 60' AURSNES voto 6
- dal 68' BOBB voto 6,5
- dal 68' NUSA voto 6
- dal 90' PEDERSEN voto 6
- dal 91' OSTIGARD voto 6
- dal 106' STRAND LARSEN voto 6
- PICKFORD voto 6
- KONSA voto 7
- STONES voto 7
- GUEHI voto 6,5
- O'REILLY voto 6,5
- RICE voto 6,5
- ANDERSON voto 7
- MADUEKE voto 6,5
- BELLINGHAM voto 8
- GORDON voto 6,5
- KANE voto 7
- dal 46' SAKA voto 7
- dal 46' EZE voto 6,5
- dal 71' JAMES voto 6
- dall'86' SPENCE voto 7
- dall'89' ROGERS voto 6,5
- dal 111' BURN voto sv