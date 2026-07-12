 Norvegia Inghilterra, le pagelle dei quarti di finale dei Mondiali | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Norvegia-Inghilterra 1-2, le pagelle dei quarti di finale dei Mondiali

Mondiali fotogallery
24 foto

L'Inghilterra di Tuchel conquista la quarta semifinale Mondiale della sua storia, lo fa grazie a una doppietta di Jude Bellingham (sei gol e un assist in sei partite di questa Coppa del Mondo). Tutti i voti di Filippo Benincampi, inviato di Sky Sport negli Stati Uniti

NORVEGIA-INGHILTERRA: PARTITA - STATISTICHE - PAGELLETABELLONE

ALTRE FOTOGALLERY

Europei U19, Spagna campione: Germania battuta

EUROPEI U19

La Spagna vince l'Europeo Under 19 in Galles battendo la Germania 2-0: si tratta del decimo...

7 foto

A Verona Leali, Korac e Cerbone. Marras al Pisa

Calciomercato

Tripla ufficialità del Verona: arriva lo svincolato Leali per la porta, Korac dal Venezia in...

50 foto

Atta è un nuovo giocatore della Fiorentina

Calciomercato

Ufficiale Atta alla FIorentina: operazione da 25 milioni più il 30% sulla futura rivendita. Mario...

63 foto

Gorgone al Catanzaro: tutti gli allenatori di B

Serie B

Dopo l'addio di Turati, il Catanzaro per la panchina riparte ufficialmente da Giorgio Gorgone....

21 foto

Atletico Madrid, ufficiale l'arrivo di Hjulmand

Calciomercato

Il centrocampista Hjulmand, accostato anche al Milan, è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid....

69 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Sudafrica, è morto Adams: ha giocato al Mondiale

    Mondiali

    Tragedia nel calcio sudafricano: è morto a soli 25 anni Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi...

    Kane e la partita a golf con Trump: "Surreale"

    oltre i mondiali

    L'attaccante dell'Inghilterra Harry Kane ha giocato a golf con il presidente degli Stati Uniti...

    Merino, la speciale esultanza in onore del padre

    SPAGNA

    Prima il gol contro il Portogallo, poi quello contro il Belgio: Mikel Merino è stato di nuovo...