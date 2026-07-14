 Chi ha guadagnato più follower su Instagram coi Mondiali 2026. Classifica | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Boom di Vozinha e di Haaland: chi ha guadagnato più follower su Instagram coi Mondiali

la top 10 fotogallery
10 foto

La storia del portiere di Capo Verde passato da 33mila follower a quasi 30 milioni è ben nota: è infatti suo il primato per calciatore con più follower Instagram guadagnati dalla data di inizio del torneo (11 giugno) a oggi (14 luglio). Haaland lo tallona come quando pressa gli avversari. CR7 meglio di Messi e poi… La classifica basata sui dati di 'Football Benchmark Social Media Analytics Platform'

MONDIALI, LE NEWS DI OGGI LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Chi ha guadagnato più follower coi Mondiali

la top 10

La storia del portiere di Capo Verde passato da 33mila follower a quasi 30 milioni è ben nota: è...

10 foto

Gli acquisti più costosi dell'estate (finora)

Calciomercato

È stata inaugurata da poco il calciomercato estivo, ma non mancano nuovi colpi a suon di milioni....

26 foto

Brighton, ufficiale Vuskovic: colpo da quasi 60mln

Calciomercato

Il Brighton si è assicurato Vuskovic dal Tottenham per circa 58 milioni di euro. Colpo del Gala:...

73 foto

Modena, ufficiale Brugman: contratto fino al 2027

Calciomercato

Gaston Brugman è ufficialmente un nuovo giocatore del Modena. Cissè arriva in prestito alla...

57 foto

Serie A, le maglie ufficiali e le anticipazioni

Serie A

Il Genoa ha ufficializzato la nuova maglia Home 2026/27, ispirata alla vittoria ad Anfield contro...

29 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Norvegia, ritorno e Viking Row con 90mila tifosi

    Mondiali

    La Viking Row è una delle immagini simbolo di quest'estate. Come si vede nel VIDEO la coreografia...

    L'Argentina si prepara alla semifinale con l'asado

    video

    Dopo oltre 40 giorni, l'Argentina ha salutato il suo quartier generale di Kansas City nel modo...

    Senegal, il medico della squadra era un ginecologo

    Mondiali

    Il dottor Fedior era effettivamente un medico, ma non di quelli che ti aspetteresti al seguito di...