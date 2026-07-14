Boom di Vozinha e di Haaland: chi ha guadagnato più follower su Instagram coi Mondiali
La storia del portiere di Capo Verde passato da 33mila follower a quasi 30 milioni è ben nota: è infatti suo il primato per calciatore con più follower Instagram guadagnati dalla data di inizio del torneo (11 giugno) a oggi (14 luglio). Haaland lo tallona come quando pressa gli avversari. CR7 meglio di Messi e poi… La classifica basata sui dati di 'Football Benchmark Social Media Analytics Platform'
- Follower prima del Mondiale: 130 milioni
- Follower oggi: 134 milioni
- Crescita: +4 milioni
- Follower prima del Mondiale: 5,2 milioni
- Follower oggi: 10 milioni
- Crescita: +4,8 milioni
- Follower prima del Mondiale: 18,6 milioni
- Follower oggi: 23,8 milioni
- Crescita: +5,2 milioni
- Follower prima del Mondiale: 506 milioni
- Follower oggi: 512 milioni
- Crescita: +6 milioni
- Follower prima del Mondiale: 1 milione
- Follower oggi: 7,1 milioni
- Crescita: +6,1 milioni
- Follower prima del Mondiale: 41,1 milioni
- Follower oggi: 47,7 milioni
- Crescita: +6,6 milioni
- Follower prima del Mondiale: 234 milioni
- Follower oggi: 241 milioni
- Crescita: +7 milioni
- Follower prima del Mondiale: 665 milioni
- Follower oggi: 676 milioni
- Crescita: +11 milioni
- Follower prima del Mondiale: 40,7 milioni
- Follower oggi: 67,8 milioni
- Crescita: +27,1 milioni
- Follower prima del Mondiale: 32,5mila
- Follower oggi: 29,1 milioni
- Crescita: +29 milioni