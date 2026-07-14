Boom di Vozinha e di Haaland: chi ha guadagnato più follower su Instagram coi Mondiali

La storia del portiere di Capo Verde passato da 33mila follower a quasi 30 milioni è ben nota: è infatti suo il primato per calciatore con più follower Instagram guadagnati dalla data di inizio del torneo (11 giugno) a oggi (14 luglio). Haaland lo tallona come quando pressa gli avversari. CR7 meglio di Messi e poi… La classifica basata sui dati di 'Football Benchmark Social Media Analytics Platform'

MONDIALI, LE NEWS DI OGGI LIVE