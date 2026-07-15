Dopo il trionfo nel 2022, l'Argentina torna in finale ai Mondiali: una grande rimonta contro l'Inghilterra nel segno di Enzo Fernadez e Lautaro Martinez, anche se l'MVP è l'eterno Leo Messi con due assist. Tutti i voti nelle pagelle di Filippo Benincampi e Gianluigi Bagnulo
- PICKFORD voto 6
- REECE JAMES voto 6
- STONES voto 5,5
- GUEHI voto 5,5
- SPENCE voto 6
- ANDERSON voto 6
- RICE voto 5
- ROGERS voto 6,5
- BELLINGHAM voto 5
- GORDON voto 6,5
- KANE voto 5
- dal 72' KONSA voto 5
- dall'82' BURN voto 6
- dall'82' O'REILLY voto 5
- dal 96' TONEY voto SV
- dal 96' RASHFORD voto SV
- DIBU MARTINEZ voto 6
- MOLINA voto 4,5
- ROMERO voto 6,5
- LISANDRO MARTINEZ voto 6
- TAGLIAFICO voto 5,5
- PAREDES voto 6,5
- GIULIANO SIMEONE voto 5,5
- ENZO FERNANDEZ voto 7
- MAC ALLISTER voto 7
- MESSI voto 7,5 (MVP)
- JULIAN ALVAREZ voto 6,5
- dal 63' NICO GONZALEZ voto 6,5
- dal 72' DE PAUL voto 6
- dal 72' MONTIEL voto 6
- dal 72' OTAMENDI voto 5,5
- dall'81' LAUTARO voto 7,5