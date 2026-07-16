Dal 1982 in avanti c'è sempre stato almeno un giocatore dell'Inter nella finale dei Mondiali. Una striscia positiva lunga 44 anni, continuata grazie alla rete di Lautaro Martinez che ha eliminato l'Inghilterra dai Mondiali 2026. Da Beppe Bergomi e Ronaldo 'il Fenomeno' fino a Wesley Sneijder: ve li ricordate tutti? In 11 hanno anche alzato al cielo la Coppa del Mondo

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