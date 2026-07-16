Mondiali, almeno un giocatore dell'Inter in finale dal 1982 a oggi: tutti i nomi
Dal 1982 in avanti c'è sempre stato almeno un giocatore dell'Inter nella finale dei Mondiali. Una striscia positiva lunga 44 anni, continuata grazie alla rete di Lautaro Martinez che ha eliminato l'Inghilterra dai Mondiali 2026. Da Beppe Bergomi e Ronaldo 'il Fenomeno' fino a Wesley Sneijder: ve li ricordate tutti? In 11 hanno anche alzato al cielo la Coppa del Mondo
- Le lacrime di Lautaro Martinez sono l'immagine della semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina. Il Toro ha segnato la rete del definitivo 2-1 nei minuti di recupero, su assist di un infinito Lionel Messi
- Grazie a questo gol, il capitano dell'Inter ha continuato una striscia positiva lunghissima: dal 1982 in avanti c'è sempre stato almeno un giocatore nerazzurro nella finale della Coppa del Mondo
- Finale: Italia-Germania Ovest 3-1
- Giocatori: Alessandro Altobelli, Giuseppe Bergomi, Ivano Bordon, Gianpiero Marini, Gabriele Oriali (Ita)
- Finale: Argentina-Germania Ovest 3-2
- Giocatore: Karl-Heinz Rummenigge (Ger)
- Finale: Germania Ovest-Argentina 1-0
- Giocatori: Andreas Brehme, Jurgen Klinsmann, Lothas Matthaus (Ger)
- Finale: Brasile-Italia (3-2 d.c.r)
- Giocatore: Nicola Berti (Ita)
- Finale: Francia-Brasile (3-0)
- Giocatori: Ronaldo (Bra), Youri Djorkaeff (Fra)
- Finale: Germania-Brasile 2-0
- Giocatore: Ronaldo (Bra)
- Finale: Italia-Francia (5-3 d.c.r.)
- Giocatore: Marco Materazzi (Ita)
- Finale: Spagna-Olanda (1-0)
- Giocatore: Wesley Sneijder (Ned)
- Finale: Germania-Argentina (1-0)
- Giocatori: Ricky Alvarez, Hugo Campagnaro, Rodrigo Palacio (Arg)
- Finale: Francia-Croazia (4-2)
- Giocatori: Ivan Perisic e Marcelo Brozovic (Cro)
- Finale: Argentina-Francia (4-2 d.c.r.)
- Giocatore: Lautaro Martinez (Arg)
- Finale: Spagna-Argentina
- Giocatore dell'Inter: Lautaro Martinez (Arg)