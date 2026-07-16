Spagna-Argentina, l'età dei giocatori di De La Fuente al primo Mondiale di Messi
Domenica sarà la Spagna a contendere all'Argentina di Messi la finale del Mondiale. Quando la Pulga esordiva per la prima volta nella competizione (16 giugno 2006), quanti anni avevano i giocatori spagnoli della rosa attuale? Due di loro non erano ancora nati, il più grande aveva meno di 14 anni!
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): non era ancora nato
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): non era ancora nato
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 1 anno, 10 mesi e 11 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 2 anni, 11 mesi e 3 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 2 anni, 11 mesi e 27 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 3 anni, 6 mesi e 22 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 3 anni, 7 mesi e 27 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 3 anni, 11 mesi e 4 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 4 anni, 10 mesi e 27 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 5 anni, 1 mese e 12 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 5 anni, 5 mesi e 7 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 6 anni, 3 mesi e 18 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 6 anni, 9 mesi e 3 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 7 anni, 4 mesi e 14 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 7 anni, 10 mesi e 25 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 8 anni, 1 mese e 9 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 9 anni e 5 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 9 anni, 1 mese e 26 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 9 anni, 11 mesi e 25 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 9 anni, 11 mesi e 25 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 10 anni, 2 mesi e 13 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 10 anni, 8 mesi e 27 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 10 anni, 9 mesi e 1 giorno
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 11 anni, 4 mesi e 17 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 12 anni e 20 giorni
- età nel giorno dell'esordio di Messi ai Mondiali (16 giugno 2006): 13 anni, 4 mesi e 30 giorni