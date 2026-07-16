 Spagna Argentina, l'età dei giocatori spagnoli al primo Mondiale di Messi | Sky Sport
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Spagna-Argentina, l'età dei giocatori di De La Fuente al primo Mondiale di Messi

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Domenica sarà la Spagna a contendere all'Argentina di Messi la finale del Mondiale. Quando la Pulga esordiva per la prima volta nella competizione (16 giugno 2006), quanti anni avevano i giocatori spagnoli della rosa attuale? Due di loro non erano ancora nati, il più grande aveva meno di 14 anni!

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