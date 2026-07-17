Francia e Inghilterra si sfidano nella finale per il terzo posto dei Mondiali, sabato alle 23. Deschamps dovrebbe rilanciare Kanté dal 1', in quella che sarà probabilmente la sua ultima partita ai Mondiali, insieme a Zaïre-Emery con Mbappé riferimento offensivo. Tuchel verso un 4-2-3-1 con Bellingham arretrato accanto ad Anderson e Kane al centro dell'attacco

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