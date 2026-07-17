Francia-Inghilterra, le probabili formazioni della finale per terzo posto ai Mondiali 2026
Francia e Inghilterra si sfidano nella finale per il terzo posto dei Mondiali, sabato alle 23. Deschamps dovrebbe rilanciare Kanté dal 1', in quella che sarà probabilmente la sua ultima partita ai Mondiali, insieme a Zaïre-Emery con Mbappé riferimento offensivo. Tuchel verso un 4-2-3-1 con Bellingham arretrato accanto ad Anderson e Kane al centro dell'attacco
- Portiere: MAIGNAN
- Terzino sinistro: MALO GUSTO
- Difensore centrale: KONATÉ
- Difensore centrale: LACROIX
- Terzino sinistro: THEO HERNANDEZ
- Centrocampista centrale: ZAIRE-EMERY
- Centrocampista centrale: N'GOLO KANTÉ
- Esterno destro: AKLIOUCHE
- Trequartista: OLISE
- Esterno sinistro: CHERKI
- Attaccante: MBAPPÉ
- FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Malo Gusto, Konaté, Lacroix, Theo Hernandez; Kanté, Zaïre-Emery; Akliouche, Olise, Cherki; Mbappé. Ct. Deschamps
- Portiere: PICKFORD
- Terzino sinistro: QUANSAH
- Difensore centrale: BURN
- Difensore centrale: GUEHI
- Terzino sinistro: O'REILLY
- Centrocampista centrale: ANDERSON
- Centrocampista centrale: BELLINGHAM
- Esterno destro: SAKA
- Trequartista: ROGERS
- Esterno sinistro: RASHFORD
- Attaccante: KANE
- INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Burn, Guehi, O’Reilly; Anderson, Bellingham; Saka, Rogers, Rashford; Kane. Ct. Tuchel