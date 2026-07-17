 Francia Inghilterra, le probabili formazioni della finale per terzo posto ai Mondiali 2026 | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Francia-Inghilterra, le probabili formazioni della finale per terzo posto ai Mondiali 2026

Mondiali fotogallery
24 foto

Francia e Inghilterra si sfidano nella finale per il terzo posto dei Mondiali, sabato alle 23. Deschamps dovrebbe rilanciare Kanté dal 1', in quella che sarà probabilmente la sua ultima partita ai Mondiali, insieme a Zaïre-Emery con Mbappé riferimento offensivo. Tuchel verso un 4-2-3-1 con Bellingham arretrato accanto ad Anderson e Kane al centro dell'attacco

MONDIALI NEWS LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Cessioni più care del Sassuolo: Muharemovic 1°

Calciomercato

Tarik Muharemovic è adesso a tutti gli effetti un giocatore del Leeds: il club inglese ha...

22 foto

Genoa, ufficiale Traoré dal Marsiglia: i dettagli

Calciomercato

Hamed Traoré è un nuovo giocatore del Genoa. Il Como ha ufficializzato l'acquisto di Andres...

73 foto

Schalke 04, Gosens ufficiale dalla Fiorentina

Calciomercato

Arriva l'ufficialità del ritorno in Germania per Robin Gosens che lascia la Fiorentin a a approda...

79 foto

Le probabili formazioni di Francia-Inghilterra

Mondiali

Francia e Inghilterra si sfidano nella finale per il terzo posto dei Mondiali, sabato alle 23....

24 foto

Tutti i rinnovi ufficiali in Italia e in Europa

Calciomercato

Dominik Szoboszlai resta al Liverpool: l'ungherese rinnova fino al 2031 con i Reds. Ufficiale il...

83 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    L'intervallo della finale durerà 17 minuti

    mondiali

    La finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina avrà un intervallo più lungo del normale ma senza...

    Mondiali 2026, le news di oggi in diretta

    live Mondiali

    -2 alla finale del Mondiale tra Spagna e Argentina. Manca sempre meno all'atto conclusivo...

    Accadde oggi: il rigore troppo perfetto di Romario

    un gol al giorno

    La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026...