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Croazia, i convocati per i Mondiali 2026: c'è Sucic con Modric, sono in 7 dalla Serie A

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Sono sette (più il comasco Smolcic inserito tra le riserve) i convocati dalla Serie A che giocheranno il Mondiale con la Croazia. Intoccabile capitan Modric, lui come gli altri centrocampisti Sucic, Pasalic, Vlasic, Baturina e Moro oltre a Pongracic in difesa. Ci sono i veterani Perisic, Kovacic, Kramaric e Budimir. Presente anche Gvardiol, rimasto fuori quattro mesi dopo la frattura della tibia. Out invece Brozovic che aveva salutato nel 2024

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