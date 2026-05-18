Sono sette (più il comasco Smolcic inserito tra le riserve) i convocati dalla Serie A che giocheranno il Mondiale con la Croazia. Intoccabile capitan Modric, lui come gli altri centrocampisti Sucic, Pasalic, Vlasic, Baturina e Moro oltre a Pongracic in difesa. Ci sono i veterani Perisic, Kovacic, Kramaric e Budimir. Presente anche Gvardiol, rimasto fuori quattro mesi dopo la frattura della tibia. Out invece Brozovic che aveva salutato nel 2024