Croazia, i convocati per i Mondiali 2026: c'è Sucic con Modric, sono in 7 dalla Serie A
Sono sette (più il comasco Smolcic inserito tra le riserve) i convocati dalla Serie A che giocheranno il Mondiale con la Croazia. Intoccabile capitan Modric, lui come gli altri centrocampisti Sucic, Pasalic, Vlasic, Baturina e Moro oltre a Pongracic in difesa. Ci sono i veterani Perisic, Kovacic, Kramaric e Budimir. Presente anche Gvardiol, rimasto fuori quattro mesi dopo la frattura della tibia. Out invece Brozovic che aveva salutato nel 2024
- Si tratta di Modric (Milan), Sucic (Inter), Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Baturina (Como), Moro (Bologna) e Pongracic (Fiorentina) oltre a Smolcic (Como) inserito tra le riserve.
- Dalla Serie A restano fuori invece Frigan (Parma), Kulenovic (Torino), Mlacic (Udinese), Basic (Lazio), Bradaric (Verona) e Semper (Pisa)
- DOMINIK LIVAKOVIC (Dinamo Zagabria)
- DOMINIK KOTARSKI (Copenaghen)
- IVOR PANDUR (Hull City)
- JOSKO GVARDIOL (Manchester City)
- DUJE CALETA-CAR (Real Sociedad)
- JOSIP SUTALO (Ajax)
- JOSIP STANISIC (Bayern Monaco)
- MARIN PONGRACIC (Fiorentina)
- MARTIN ERLIC (Midtjylland)
- LUKA VUSKOVIC (Amburgo)
- LUKA MODRIC (Milan)
- MATEO KOVACIC (Manchester City)
- MARIO PASALIC (Atalanta)
- NIKOLA VLASIC (Torino)
- LUKA SUCIC (Real Sociedad)
- MARTIN BATURINA (Como)
- KRISTIJAN JAKIC (Augsburg)
- PETAR SUCIC (Inter)
- NIKOLA MORO (Bologna)
- TONI FRUK (Rijeka)
- IVAN PERISIC (Psv Eindhoven)
- ANDREJ KRAMARIC (Hoffenheim)
- ANTE BUDIMIR (Osasuna)
- MARCO PASALIC (Orlando City)
- PETAR MUSA (Dallas)
- IGOR MATANOVIC (Friburgo)
- LOVRO MAJER (Wolfsburg)
- FRANJO IVANOVIC (Benfica)
- DION BELJO (Dinamo Zagabria)
- IVAN SMOLCIC (Como)
- KARLO LETICA (Losanna)
- ADRIAN SEGECIC (Portsmouth)
- LUKA STOJKOVIC (Dinamo Zagabria)