NICOLÁS SCHIAPPACASSE (Uruguay). Nel gruppo C obbligatorio prestare attenzione alla giovane Celeste, 3^ classificata all’ultimo Sub-20 grazie ai 4 gol segnati dal talento dell’Atletico Madrid in prestito al Parma. Solo una manciata di minuti per lui in Serie A, ma confidiamo di apprezzarne le doti offensive da qui al termine della stagione e pure al Mondiale Under 20