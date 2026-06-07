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1) CESAR YANIS (Panama)

Altezza: 1,60 m

Ruolo: centrocampista

Club: Cobresal

Attenzione al prossimo 27 giugno, quando a New York si affronteranno Panama e Inghilterra nel gruppo L. Il motivo?, difensore inglese. Una strana coppia dove a separarli è soprattutto la. Sarebbe un record in campo al Mondiale: il precedente sono i 39 tra Zigic e Koné a Germania 2006