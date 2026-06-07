Mondiali 2026: chi sono i giocatori più alti e più bassi? La classifica
Tante le curiosità del Mondiale pronto a iniziare, statistiche legate anche alla statura dei protagonisti in campo. Quali sono i giocatori più alti e i più bassi del torneo? C'è un record tra gli 'spilungoni' nella storia della competizione: battuti i 2,03 m d'altezza dell'edizione precedente. Non è tutto: nel gruppo L si affronteranno un gigante e il più piccolo di tutti, differenza nella taglia stimata in 41 centimetri...
- Altezza: 1,98 m
- Ruolo: attaccante
- Club: Newcastle
- Altezza: 1,98 m
- Ruolo: portiere
- Club: New York City FC
- Altezza: 1,98 m
- Ruolo: difensore
- Club: Brentford
- Altezza: 1,98 m
- Ruolo: portiere
- Club: Manchester United
- Altezza: 1,98 m
- Ruolo: portiere
- Club: Braga
- Altezza: 1,98 m
- Ruolo: difensore
- Club: Leicester
- Altezza: 1,99 m
- Ruolo: attaccante
- Club: Slavia Praga
- Altezza: 1,99 m
- Ruolo: portiere
- Club: Real Madrid
- Altezza: 2,00 m
- Ruolo: attaccante
- Club: LASK Linz
- Altezza: 2,00 m
- Ruolo: portiere
- Club: Strasburgo
- Altezza: 2,01 m
- Ruolo: difensore
- Club: Rijeka
- Altezza: 2,01 m
- Ruolo: portiere
- Club: Velez Sarsfield
- Altezza: 2,01 m
- Ruolo: difensore
- Club: Newcastle
- Altezza: 2,05 m
- Ruolo: portiere
- Club: Viktoria Plzen
- Altezza: 1,66 m
- Ruolo: attaccante
- Club: Rosario Central
- Altezza: 1,66 m
- Ruolo: attaccante
- Club: Al Nasr SC
- Altezza: 1,66 m
- Ruolo: centrocampista
- Club: Vancouver Whitecaps
- Altezza: 1,66 m
- Ruolo: attaccante
- Club: Juventus
- Altezza: 1,66 m
- Ruolo: attaccante
- Club: Al Duhail SC
- Altezza: 1,66 m
- Ruolo: attaccante
- Club: Orlando Pirates
- Altezza: 1,65 m
- Ruolo: centrocampista
- Club: Charleroi
- Altezza: 1,65 m
- Ruolo: centrocampista
- Club: Sunderland
- Altezza: 1,65 m
- Ruolo: attaccante
- Club: Watford
- Altezza: 1,65 m
- Ruolo: centrocampista
- Club: Plaza Amador
- Altezza: 1,65 m
- Ruolo: attaccante
- Club: Al Ain FC
- Altezza: 1,64 m
- Ruolo: attaccante
- Club: AE Kifisia
- Altezza: 1,60 m
- Ruolo: centrocampista
- Club: Cobresal