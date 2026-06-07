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Mondiali 2026: chi sono i giocatori più alti e più bassi? La classifica

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Tante le curiosità del Mondiale pronto a iniziare, statistiche legate anche alla statura dei protagonisti in campo. Quali sono i giocatori più alti e i più bassi del torneo? C'è un record tra gli 'spilungoni' nella storia della competizione: battuti i 2,03 m d'altezza dell'edizione precedente. Non è tutto: nel gruppo L si affronteranno un gigante e il più piccolo di tutti, differenza nella taglia stimata in 41 centimetri...

MONDIALI 2026, TUTTI I CONVOCATI

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