 Mondiali 2026, le nazionali con età media più bassa e più alta. Classifica | Sky Sport
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Mondiali 2026, l'età media delle Nazionali: le più giovani e le più esperte

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Si avvicina l'inizio del Mondiale dalle tante curiosità, dati che riguardano anche l'età media delle 48 partecipanti. Quali sono le rose più giovani del torneo? E quelle più esperte? Da una parte la linea verde premia una Nazionale africana che iscrive tre 'italiani' in squadra, dall'altra c'è una coppia tra le formazioni dei veterani per eccellenza. Ma anche un paio di super big... Ecco tutti i dati di entrambe le classifiche

MONDIALI 2026: I PIÙ ANZIANI IN CAMPOI PIÙ ALTI E I PIÙ BASSI

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