Pochi allenamenti, troppo presto per avere certezze, un grande appuntamento davanti. Quale sarà la probabile formazione di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord, semifinale dello spareggio per andare i Mondiali 2026 (di giovedì a Bergamo)? Bastoni è tornato ad allenarsi sul campo, con un dolore 'gestibile' (qui il video). Resta da capire se ce la farà già o andrà in panchina. Pronti Gatti o Buongiorno se non ce la fa. Dubbio Palestra-Politano a destra, Kean e Retegui in avanti... ma Pio Esposito prova a inserirsi