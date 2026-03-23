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Italia, news sulla formazione per i playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord

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Pochi allenamenti, troppo presto per avere certezze,  un grande appuntamento davanti. Quale sarà la probabile formazione di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord, semifinale dello spareggio per andare i Mondiali 2026 (di giovedì a Bergamo)? Bastoni è tornato ad allenarsi sul campo, con un dolore 'gestibile' (qui il video). Resta da capire se ce la farà già o andrà in panchina. Pronti Gatti o Buongiorno se non ce la fa. Dubbio Palestra-Politano a destra, Kean e Retegui in avanti... ma Pio Esposito prova a inserirsi

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