Messi continua a incantare e a segnare in questi Mondiali. Nell'ultima sfida contro l'Austria, vinta 2-0 dall'Argentina grazie a una sua doppietta, il numero 10 ha stabilito altri quattro record, che si aggiungono ai sette già fatti registrare nella gara d'esordio contro l'Algeria. E la sensazione è che non sia finita qui.

MESSI "THE GOAT": I RECORD NON FINISCONO MAI. VIDEO