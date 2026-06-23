Lionel Messi è inarrestabile: altri quattro record stabiliti dopo Argentina-Austria
Messi continua a incantare e a segnare in questi Mondiali. Nell'ultima sfida contro l'Austria, vinta 2-0 dall'Argentina grazie a una sua doppietta, il numero 10 ha stabilito altri quattro record, che si aggiungono ai sette già fatti registrare nella gara d'esordio contro l'Algeria. E la sensazione è che non sia finita qui.
- Messi continua a vincere, segnare e stabilire record. Contro l'Austria, l'argentino ha fatto registrare altri quattro primati, che si aggiungono ai sette ottenuti nella prima partita contro l'Algeria. Grazie alla doppietta realizzata, è diventato il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali. Inoltre, ha raggiunto il record di presenze nella competizione con 28 partite disputate (2.489 minuti giocati). Con il successo contro l'Austria, ha anche portato a 18 il numero delle vittorie ottenute ai Mondiali.
- Il numero 10 non si limita a segnare: il suo contributo si estende a ogni fase del gioco. Nella partita dei record contro l'Austria è stato il migliore in qualsiasi contribuzione offensiva dell'Albiceleste: tiri, duelli vinti, dribbling riusciti, grandi occasioni create, falli subiti...
- C'è poi un altro dato che testimonia perfettamente la sua centralità: dei 22 tiri effettuati dall'Argentina in questo Mondiale, ben 17 sono fatti o assistiti da Messi.
- Messi domina anche nella storia dei Mondiali. Almeno dal 1966 a oggi (periodo dal quale sono disponibili i dati relativi alle ultime quattro categorie presenti nell'immagine) l'argentino occupa il primo posto in numerose classifiche.
- Messi è il migliore per gol segnati, assist forniti (a pari merito con Maradona), gol più assist, reti realizzate da fuori area, occasioni create e dribbling. Numeri che certificano non solo la sua longevità ma anche la sua capacità di incidere.
- Messi, però, ha un segreto. È il giocatore che ha percorso più distanza camminando ai Mondiali. In questo Mondiale è primo sia per distanza media percorsa camminando a partita (4,37 km) sia per percentuale sul totale della distanza coperta (62%).
- Anche nel Qatar 2022, Mondiale poi vinto dall'Argentina, Messi aveva percorso 10 km in più camminando rispetto al secondo in classifica. Questo gli permette sia di gestirsi dal punto di vista fisico che di "scannerizzare" il gioco.
- Prosegue la sfida con CR7, con Messi che appare nettamente in vantaggio. L'argentino arriva da cinque gol nelle prime due partite del torneo, mentre il portoghese è a secco da cinque gare consecutive. Questi sono i numeri dei due grandi protagonisti.