Specialisti nel nome dello spettacolo, ma anche qualche sorpresa. Sono i migliori dribblatori del Mondiale, protagonisti che accumulano esecuzioni riuscite nel corso del torneo. Nella top 10 s'iscrivono due nomi dalla Serie A, loro come un paraguaiano e una rivelazione di Curaçao. E il podio è davvero stellare... (dati Opta)
- Dribbling riusciti: 11
- Dribbling riusciti: 11
- Dribbling riusciti: 11
- Dribbling riusciti: 11
- Dribbling riusciti: 11
- Dribbling riusciti: 11
- Dribbling riusciti: 12
- Dribbling riusciti: 13
- Dribbling riusciti: 14
- Dribbling riusciti: 15
- Dribbling riusciti: 16
- Dribbling riusciti: 17