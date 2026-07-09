 Mondiali 2026, i giocatori con più dribbling riusciti: Yamal primo in classifica | Sky Sport
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Mondiali 2026, i giocatori con più dribbling riusciti. CLASSIFICA

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Specialisti nel nome dello spettacolo, ma anche qualche sorpresa. Sono i migliori dribblatori del Mondiale, protagonisti che accumulano esecuzioni riuscite nel corso del torneo. Nella top 10 s'iscrivono due nomi dalla Serie A, loro come un paraguaiano e una rivelazione di Curaçao. E il podio è davvero stellare... (dati Opta)

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