Mondiali 2026, tutti i big esclusi dalla competizione: non solo Osimhen e Kvaratskhelia

Nella sosta di novembre diverse nazionali hanno staccato il pass per i Mondiali 2026. Altre, invece, sono state aritmeticamente escluse dalla competizione in programma l'estate prossima. E con loro, ovviamente, anche diversi big del calcio europeo che non saranno tra i protagonisti. Da Osimhen a Kvaratskhelia, passando per Vlahovic e Lookman: tutti i top che non giocheranno i Mondiali 2026

MONDIALI 2026, LE NAZIONALI QUALIFICATE

