Mondiali 2026, tutti i big esclusi dalla competizione: non solo Osimhen e Kvaratskhelia
Nella sosta di novembre diverse nazionali hanno staccato il pass per i Mondiali 2026. Altre, invece, sono state aritmeticamente escluse dalla competizione in programma l'estate prossima. E con loro, ovviamente, anche diversi big del calcio europeo che non saranno tra i protagonisti. Da Osimhen a Kvaratskhelia, passando per Vlahovic e Lookman: tutti i top che non giocheranno i Mondiali 2026
- Nazionale: Nigeria
- Club: Galatasaray
- Nazionale: Nigeria
- Club: Atalanta
- Nazionale: Georgia
- Club: Psg
- Nazionale: Georgia
- Club: Liverpool
- Nazionale: Camerun
- Club: Manchester United
- Nazionale: Camerun
- Club: Napoli
- Nazionale: Serbia
- Club: Juventus
- Nazionale: Ungheria
- Club: Liverpool
- Nazionale: Ungheria
- Club: Liverpool
- Nazionale: Cile
- Club: Siviglia
- Nazionale: Slovenia
- Club: Manchester United
- Nazionale: Slovenia
- Club: Atletico Madrid
- Nazionale: Gabon
- Club: Marsiglia
- Nazionale: Costa Rica
- Club: UNAM Pumas
- Nazionale: Camerun
- Club: Brighton