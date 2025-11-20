Nella sosta di novembre diverse nazionali hanno staccato il pass per i Mondiali 2026. Altre, invece, sono state aritmeticamente escluse dalla competizione in programma l'estate prossima. E con loro, ovviamente, anche diversi big del calcio europeo che non saranno tra i protagonisti. Da Osimhen a Kvaratskhelia, passando per Vlahovic e Lookman: tutti i top che non giocheranno i Mondiali 2026

MONDIALI 2026, LE NAZIONALI QUALIFICATE