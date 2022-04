Solo una nazionale non ha mai saltato una singola edizione della coppa del mondo, ma qual è la classifica generale per presenze? Quanti Paesi hanno disputato almeno un Mondiale? Chi ha giocato più partite, fatto più punti o segnato più gol? Ecco le statistiche che (forse) non conoscevi in vista del sorteggio di oggi: il commento alla composizione dei gironi è in diretta dalle 18 alle 19 su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it

LA GUIDA AI SORTEGGI DEI GIRONI DEI MONDIALI