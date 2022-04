4/17

QUELLO PIÙ "EQUILIBRATO" - È proprio il gruppo F con Croazia, Belgio, Canada e Marocco. È infatti l'unico in cui nella top 10 dei giocatori più preziosi del girone è presente almeno un calciatore di ognuna. I primatisti sono Hakimi per il Marocco (70 mln), Tielemans per il Belgio (55), per il Canada Jonathan David (50, nell'attesa del ritentro di Alphonso Davies, 70) e Kovavic per la Croazia (45).