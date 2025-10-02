Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Da Maradona a Pogba e Messi: che carriera hanno fatto i Palloni d'oro dei Mondiali U20?

albo d'oro fotogallery
23 foto

Da sempre il Mondiale U20 (in corso proprio in questi giorni) è la competizione giovanile delle future star del pallone: l'albo d'oro del premio al migliore del torneo ne è quasi una conferma, tra assoluti fenomeni e altri che invece sono scomparsi dai radar del grande calcio, alcuni finiti a giocare addirittura nelle serie B di Turchia e Thailandia. Ma che carriere hanno avuto i magnifici ventitré vincitori del premio? Eccoli tutti partendo dal più recente, Cesare Casadei

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

ALTRE FOTOGALLERY

Maradona, Pogba, Messi: gli MVP dei Mondiali U20

albo d'oro

Da sempre il Mondiale U20 (in corso proprio in questi giorni) è la competizione giovanile delle...

23 foto

Fares lascia la Lazio e vola negli Emirati Arabi

Calciomercato

Dall'Italia agli Emirati Arabi. E' la volta di Mohammed Fares, esterno difensivo della Lazio che...

274 foto

Classifica Champions: il confronto con un anno fa

il confronto

La Champions è appena iniziata, ma si può già intravedere un cambiamento rispetto alle prime due...

19 foto

Tutte le maglie della Serie A 2025-2026

le foto

Il Bologna presenta la terza maglia, azzurra e con un rimando alla città e alla sua storia: farà...

61 foto

L'Italia sale al 6° posto: il ranking per nazioni

classifica

Al via una nuova settimana europea: dopo le gare di Champions l'Italia sale in sesta posizione,...

22 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Mondiali, biglietti in vendita: come acquistarli

    Mondiali

    Come annunciato dalla Fifa sul proprio sito, è già iniziata la prima fase per acquistare i...

    Argentina, Mastantuono in campo con la numero 10

    Mondiali

    Franco Mastantuono ha avuto l'onore di indossare la mitica numero 10 di Lionel Messi nella...

    Il Brasile cade in Bolivia: primo ko per Ancelotti

    qual. mondiali

    Prima sconfitta per Carlo Ancelotti da Ct del Brasile, che cade in casa della Bolivia in un match...