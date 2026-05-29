La Spagna è imbattuta da 34 partite tra tutte le competizioni (25 vittorie, 9 pareggi) ed è a una sola lunghezza dalla sua miglior striscia di sempre, stabilita tra febbraio 2007 e giugno 2009 (35 gare); l'unica altra nazionale europea ad aver registrato una serie di imbattibilità più lunga è l'Italia, tra ottobre 2018 e settembre 2021 (37).