Il Portogallo ha vinto solo uno dei 12 match contro la Spagna tra tutte le competizioni (6 pareggi, 5 sconfitte), un successo per 1-0 nella fase a gironi di Euro 2004, deciso dal gol di Nuno Gomes.
Portogallo-Spagna, risultato e gol ai Mondiali 2026. Diretta LIVE
Altro super ottavo di finale Mondiale tra due big del calcio europeo. Portogallo e Spagna cercano un posto ai quarti contro una tra Belgio e Usa. Leao ritorna in panchina: dal 1' Joao Felix insieme a Pedro Neto e Bruno Fernandes alle spalle di CR7. Conferme anche per la Spagna che gioca con gli stessi XI dei sedicesimi. Si gioca a Dallas, calcio d'inizio alle 21
MONDIALI: CASO BALOGUN - LE NEWS LIVE - TABELLONE
Sale l'attesa da Dallas, oggi è soprattutto una straordinaria sfida generazionale tra CR7 - anni 41 - e Yamal - anni 18…
Le scelte ufficiali della Spagna
La Spagna non cambia nulla dopo il 3-0 all'Austria nei sedicesimi: confermatissimi tutti gli XI. Sarà super sfida generazionale tra Yamal e CR7
Leao torna in panchina: c'è Felix. La formazione
Dopo aver guadagnato un posto da titolare nei sedicesimi contro la Croazia, Leao torna in panchina e cede il posto a Joao Felix, nel tridente dietro a CR7. Conferme per gli altri dieci
Chi vince la super sfida di questa sera affronterà una tra Usa e Belgio nei quarti
E proprio l'altro ottavo di finale Usa-Belgio è stato infiammato dal 'caso Balogun'
L'attaccante Usa Folarin Balogun - tra i migliori della squadra Usa fin qui - è stato 'graziato' dalla Fifa dopo l'espulsione contro la Bosnia: squalifica congelata, giocherà l'ottavo di finale dei Mondiali 2026 contro il Belgio. Donald Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino che, però, ha rivendicato l'indipendenza della Fifa. Intanto la federcalcio belga protesta, così come l'Uefa: "Decisione incomprensibile e ingiustificabile". Malagò: "Precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto".
Uefa vs Fifa: il caso Balogun fa scattare la guerra dei mondi - il commento di Paolo Condò per Sky Sport Insider
La sospensione della squalifica di Folarin Balogun da parte della Fifa può diventare il casus belli di una contesa molto più ampia, perché il comunicato col quale l’Uefa ha preso le parti del Belgio, definendo a rischio l’integrità della competizione, assomiglia a una dichiarazione di guerra
A proposito di portoghesi… Oggi il nuovo allenatore del Milan Amorim è arrivato in Italia
Inizia una nuova era rossonera con l'arrivo di Ruben Amorim a Milano. "E' un onore essere qui", ha detto ai giornalisti presenti a Linate. Poi Casa Milan e domani - martedì 7 luglio - la prima giornata a Milanello. Qui tutti gli aggiornamenti in diretta
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Grande equilibrio nelle cinque sfide tra Spagna e Portogallo tra Mondiali ed Europei: una vittoria per parte e tre pareggi. Tra questi precedenti anche il 3-3 della fase a gironi del Mondiale 2018 e l'ultimo loro confronto nella fase a eliminazione diretta, terminato 0-0 nella semifinale di EURO 2012 (con la Roja che ha poi superato il turno alla lotteria dei rigori per 4-2).
Il Portogallo potrebbe raggiungere i quarti di finale della Coppa del Mondo per la quarta volta e per la prima volta in due edizioni consecutive; i portoghesi non superano due turni di fila nella fase a eliminazione diretta nel torneo dal 2006, quando eliminarono l'Olanda agli ottavi e poi l'Inghilterra nei quarti (quest'ultima con la lotteria dei rigori).
Grazie ai quattro clean sheet di questa edizione, la Spagna non ha subito alcun gol nelle prime quattro partite di un Mondiale per la prima volta, diventando la prima nazionale europea a riuscirci dalla Svizzera nel 2006. In generale, gli spagnoli non hanno concesso gol nelle ultime cinque gare nel torneo (dopo anche lo 0-0 nella loro ultima gara del 2022 contro il Marocco) e potrebbero diventare la prima nazionale nella storia della Coppa del Mondo a mantenere la porta inviolata per sei partite consecutive.
La Spagna sta registrando una differenza xG media di +1.80 a partita ai Mondiali 2026 (2.0 a favore, 0.2 contro), il miglior dato per una nazionale europea che ha superato la fase a gironi dalla Francia nel 1998 (+1.82). Dall'altra parte, il Portogallo ha una differenza media di +1.60 xG a partita in questa edizione, la sua miglior media nel torneo dal 2014 (1.7).
La Spagna è imbattuta da 34 partite tra tutte le competizioni (25 vittorie, 9 pareggi) ed è a una sola lunghezza dalla sua miglior striscia di sempre, stabilita tra febbraio 2007 e giugno 2009 (35 gare); l'unica altra nazionale europea ad aver registrato una serie di imbattibilità più lunga è l'Italia, tra ottobre 2018 e settembre 2021 (37).
Il commissario tecnico della Spagna Luis de la Fuente è imbattuto in tutte le sue 11 partite tra Mondiali ed Europei, con solo quattro gol subiti (10 vittorie, 1 pareggio); potrebbe eguagliare Aimé Jacquet e Louis van Gaal come unici allenatori a non perdere nessuna delle loro prime 12 panchine tra Coppa del Mondo ed Europei.
Dalla sua prima presenza contro la Spagna ad EURO 2004, Cristiano Ronaldo ha segnato quattro gol contro gli spagnoli tra tutte le competizioni, record al pari di Eduardo Vargas - inclusa la sua unica tripletta tra Mondiali ed Europei contro la Roja nella Coppa del Mondo 2018.
Gonçalo Ramos del Portogallo ha segnato quattro gol e fornito un assist in soli 170 minuti nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo; la sua media di un coinvolgimento in gol ogni 34 minuti nella fase a eliminazione diretta è la migliore mai registrata da quando il dato è disponibile (dal 1966) tra i giocatori con almeno tre partecipazioni.
Mikel Oyarzabal ha segnato quattro gol nel Mondiale 2026: solo Emilio Butragueño (cinque nel 1986) e David Villa (cinque nel 2010) hanno realizzato più reti per la Spagna in una singola edizione della Coppa del Mondo – a quota quattro anche Michel nel 1990 e Basora e Zarra (entrambi nel 1950).
Altro super ottavo di finale Mondiale tra due big del calcio europeo. Portogallo e Spagna cercano un posto ai quarti contro una tra Belgio e Usa. Si gioca a Dallas, calcio d'inizio alle 21