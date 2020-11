3/8

JUGOSLAVIA-ITALIA 6-1 (12 maggio 1957)



La peggior sconfitta nella storia degli azzurri fu contro la Jugoslavia in amichevole. Alfredo Foni il Ct, in campo campionissimi come Montuori e Boniperti. Finirà in goleada per la nazionale dove giocava anche Vujadin Boskov.