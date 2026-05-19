Portogallo, i convocati per i Mondiali 2026: c'è Cristiano Ronaldo, due della Serie A
Il Ct del Portogallo, Roberto Martinez, ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale 2026: dei 27 nomi presenti due giocano in Serie A e c'è anche Cristiano Ronaldo che parteciperà alla sesta edizione consecutiva. Record assoluto da condividere con Messi
- DIOGO COSTA (Porto)
- JOSE SÁ (Wolverhampton)
- RUI SILVA (Sporting CP)
- RICARDO VELHO (Genclerbirligi)
- DIOGO DALOT (Manchester United)
- MATHEUS NUNES (Manchester City)
- NELSON SEMEDO (Fenerbahce)
- JOAO CANCELO (Barcellona)
- NUNO MENDES (Psg)
- GONÇALO INACIO (Sporting CP)
- RENATO VEIGA (Villarreal)
- RUBEN DIAS (Manchester City)
- TOMAS ARAUJO (Benfica)
- RUBEN NEVES (Al-Hilal)
- SAMU COSTA (Maiorca)
- JOAO NEVES (Psg)
- VITINHA (Psg)
- BRUNO FERNANDES (Manchester United)
- BERNARDO SILVA (Manchester City)
- JOAO FELIX (Al-Nassr)
- FRANCISCO TRINCAO (Sporting CP)
- FRANCISCO CONCEIÇAO (Juventus)
- PEDRO NETO (Chelsea)
- RAFAEL LEAO (Milan)
- GONÇALO GUEDES (Real Sociedad)
- GONÇALO RAMOS (Psg)
- CRISTIANO RONALDO (Al-Nassr)