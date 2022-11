La Top 11 degli italiani che sarebbero stati in forma "mondiale"

In Qatar l'Italia non ci sarà, e con lei alcuni dei protagonisti di questa prima parte di stagione, in Serie A o nei maggiori campionati esteri. Azzurri che sarebbero stati in forma "Mondiale", secondo gli indici Opta che analizzano il rendimento dei singoli (al netto di eventuali infortuni). Ecco quale sarebbe stata la top 11, schierata con il 4-3-3